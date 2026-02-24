Kenneth Taylor en Jade Anna van Vliet lijken zich flink te vermaken in Rome. De twee vertrokken afgelopen winter naar de Italiaanse hoofdstad vanwege Taylors transfer naar Lazio. Tijdens een vrije avond trok het stel eropuit in Rome. Dat leverde sfeervolle beelden op.

Taylor vertrok deze winter naar Rome voor een nieuw avontuur bij Lazio, dat hem overnam van Ajax voor bijna zeventien miljoen euro. Door de snelheid van de transfer moest het stel halsoverkop verhuizen. Eerder vloog Van Vliet dan ook terug vanwege 'heimwee' naar hondje Navy, die op dat moment in Nederland was achtergebleven.

'Ik vlieg naar huis toe om Navy op te halen. Heb echt heimwee naar Navy gehad', schreef Van Vliet op haar sociale media. Inmiddels hebben de twee een eigen appartement in Italië en lijken de twee het flink naar hun zin te hebben in de Italiaanse hoofdstad.

Feestelijke avond

Lazio speelde dit weekend tegen Cagliari Calcio (0-0). Maandag had Taylor een vrije avond. Die werd door het stel besteed in de stad, zo blijkt uit foto's en video's in het verhaal op Instagram van Van Vliet. Eerst gingen de twee samen uiteten, waarna de twee eropuit trokken in de stad. Daar leek een feest gaande te zijn.

Een flinke mensenmenigte had zich verzameld bij de beroemde Trevifontein. Daar werden Italiaanse liedjes gezongen, muziek gemaakt en gedanst. 'Gisteren om tien uur in de stad', schrijft Van Vliet daags later bij de feestelijke beelden, gevolgd door twee icoontjes; dat van betraande ogen en dat van een hartje.

Lazio

Ondertussen heeft Taylor al flink wat minuten gemaakt bij Lazio in de Serie A. In zeven duels in de Italiaanse competitie was hij goed voor ruim 600 minuten. Ook kwam hij negentig minuten in actie tijdens de kwartfinale van de Italy Cup tegen Bologna, die door Lazio uiteindelijk door penalty's beslist werd.

