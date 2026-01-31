Jade Anna van Vliet is heel wat airmiles aan het opsparen. De influencer en vriendin van Kenneth Taylor is weer op weg naar Nederland, om een bijzondere reden.

Vrijdagavond zat de bekende Nederlandse nog in het Stadio Olimpico van Lazio. Daar zag ze hoe haar vriend zijn eerste goal maakte namens de club uit het blauwe gedeelte van Rome. Taylor schoot de 2-0 binnen tegen Lazio, waar Justin Bijlow (ex-Feyenoord) onder de lat stond. Het werd nog gelijk, maar na een zenuwslopende slotfase konden Jade Anna, Taylor én haar vader juichen.

Lazio kwam via een rake strafschop van Pedro in de 56e minuut op 1-0. Taylor maakte in de 62e minuut de 2-0 uit een assist van Gustav Isaksen. Genoa kwam terug door doelpunten van Ruslan Malinovskyi (uit een strafschop) en Vitinha. In de tiende minuut van de blessuretijd kreeg Lazio opnieuw een strafschop, die werd benut door Danilo Cataldi.

Jade Anna vliegt terug naar Nederland

Na afloop werd de eerste thuisoverwinning van Taylor nog even gevierd met een lekkernij. Een dag later stond voor zijn vriendin en schoonvader een vliegreis terug naar Nederland op het programma. Hier staan wat werkgerelateerde dingen op het programma voor de influencer. Via haar sociale kanalen deelde Jade Anna wat ze allemaal te doen staat.

Zo is de belangrijkste reden voor de terugkeer haar hond. "Ik vlieg naar huis toe om Navy op te halen. Heb echt heimwee naar Navy gehad", schreef Jade Anna. Dat lijkt wederzijds te zijn geweest, want het hondje at blijkbaar slecht toen het baasje in Italië zat. "Straks denkt hij dat ik nooit meer terugkom", overdrijft de influencer. Ze wordt dus snel weer herenigd met de viervoeter. Wanneer ze weer terugkeert naar Taylor is niet bekend.

Voor hem wacht in februari een uitduel tegen Juventus in Milaan.

Alles over Serie A

Check hier het laatste nieuws over de Serie A, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.