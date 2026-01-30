SS Lazio heeft thuis met 3-2 gewonnen van Genoa. Kenneth Taylor, die in de winterstop van Ajax naar Lazio ging, speelde een cruciale rol in de wedstrijd. Dat zag ook zijn beroemde vriendin Jade Anna van Vliet op de tribune.

Taylor begon in de basis maakte het tweede doelpunt voor de Romeinen. Lazio kwam via een rake strafschop van Pedro in de 56e minuut op 1-0. Taylor maakte in de 62e minuut de 2-0 uit een assist van Gustav Isaksen. Genoa kwam terug door doelpunten van Ruslan Malinovskyi (uit een strafschop) en Vitinha. In de tiende minuut van de blessuretijd kreeg Lazio opnieuw een strafschop, die werd benut door Danilo Cataldi.

Tijjani Noslin begon op de bank. Hij kwam in de 87e minuut nog in het veld. Bij Genoa stond Justin Bijlow als doelman in de basis. Hij maakte onlangs van Feyenoord de overstap naar Italië.

Lazio staat na 23 wedstrijden op de achtste plaats. Genoa is zestiende in de Italiaanse Serie A.

Jade Anna 'zo trots'

Beroemde influencer Van Vliet verhuisde met Taylor mee naar Rome en deelt haar leven met miljoenen volgers op sociale media. Ze liet dan ook meteen van zich horen na het doelpunt van haar vriend. Ze plaatste een foto van het scorebord in haar Instagram Story. "Zo zo zo trots op jou", schreef ze erbij.

Van Vliet had nog een supporter meegenomen. Haar vader verblijft namelijk het weekend in Rome en zat ook op de tribune. Ze plaatste ook nog een foto waarop ze samen met hem aan het juichen is voor Taylor. "Eerste thuiszege", stond daarbij geschreven.

