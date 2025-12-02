Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn op staatsbezoek in Suriname en zetten daar het hele land op z'n kop. De Nederlandse koning kreeg tijdens een proost de lachers op zijn hand toen hij grapte over de mogelijke deelname van Suriname aan het komende WK voetbal.

Willem-Alexander had het tijdens zijn toespraak over de wens om de samenwerking tussen beide landen steeds hechter te maken, voort te zetten en samen door te zetten. Vervolgens maakte hij ruimte voor een grapje, die op waardering kon rekenen in de zaal. "Eén uitzondering moet ik hierbij maken. Als Natio (de bijnaam van het voetbalteam van Suriname, red.) en Oranje elkaar op het WK gaan treffen - en we hopen dat allemaal - dan zal van Makandra (Surinaams voor samen, vrij vertaald, red.) geen sprake kunnen zijn."

'Dan moet u zich voorbereiden'

Volgens de koning staat het trotse Suriname 'op de drempel van een nieuwe tijd'. Eventuele deelname aan het WK voetbal, voor het eerst in de geschiedenis, zou daar een kleine bijdrage aan kunnen leveren. Maar als het Natio lukt zich te kwalificeren via de allerlaatste mogelijkheid en vrijdag in de loting het Nederlands elftal treft, dan is er volgens Willem-Alexander even geen ruimte voor 'samenwerking'. "Dan moet u zich voorbereiden op sportieve, maar felle competitie."

Intercontinentale play-offs

Het is nog maar de vraag of Suriname het WK haalt. Het land had in de kwalificatie in Midden-Amerika de touwtjes stevig in eigen handen, maar in de laatste wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Guatemala ging het helemaal mis. Er werd met 3-1 verloren en dus is Natio aangewezen op de intercontinentale play-offs in maart 2026. Daarin moet achtereenvolgens van Bolivia en Irak gewonnen worden in Mexico om naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico te mogen.

Geen Stanley Menzo

Die missie wordt niet meer geleid door bondscoach Stanley Menzo. De voormalig keeper van Ajax leidde het land tot aan de drempel van het WK, maar in de allesbeslissende play-offs moet Suriname op zoek naar een andere bondscoach. Menzo zorgde voor een schok bij de ploeg door vorige week plots op te stappen.