Suriname heeft een rampzalige nacht (Nederlandse tijd) beleefd. Na lang hoop te hebben gehad op groepswinst en directe plaatsing voor het WK 2026 verloor de ploeg van Stanley Menzo van Guatemala. Enig lichtpuntje, door een late eigen goal is er nog kans op een WK-ticket

Menzo richt zich na de teleurstelling van het missen van directe WK-kwalificatie op de intercontinentale play-offs. "We hebben gelukkig nog een vluchtroute, die moeten we dan maar gebruiken", zei de coach op de persconferentie over de kans die Suriname nog heeft om via de play-offs het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada te bereiken.

Suriname verloor de laatste groepswedstrijd met 3-1 van Guatemala, waardoor Panama, dat met 3-0 won van El Salvador, zich kwalificeerde. Menzo refereerde bij de NOS aan de ontwikkeling die de ploeg had doorgemaakt van underdog naar favoriet in de groep. "Van de underdogpositie ga je in vier, vijf wedstrijden ineens aan kop in deze groep. Op de laatste wedstrijddag verlies je en raak je de koppositie en directe plaatsing kwijt. De teleurstelling is heel groot bij iedereen en ik denk ook in het hele land, maar ik denk ook dat het land trots is tot nu toe."

Vechtlust maakt verschil

Menzo had het in de persconferentie ook over de vechtlust van Guatemala, die volgens hem in de wedstrijd het verschil maakte. "We zijn in Nederland gewend om verzorgd voetbal te spelen. Dat gaat er ook niet altijd netjes aan toe, maar niet zo fysiek als in deze regio. We konden ons spel niet spelen, omdat ze heel fysiek waren. Ze waren overal, het leek wel alsof ze met twaalf spelers waren.”

Alsnog kwalificeren

Zoals eerder vermeld kan Suriname zich nog kwalificeren, dat zou dan in maart 2026 moeten gebeuren. Suriname en Jamaica gaan met Nieuw-Caledonië, Irak, Democratische Republiek Congo en Boliva strijden om twee tickets voor het WK. De twee landen die het hoogst op de wereldranglijst staan hoeven enkel een finale te spelen. Dat zijn Irak en de Democratische Republiek Congo, zij ontlopen elkaar dus ook. De andere vier landen, waaronder Suriname, stromen een ronde eerder in. De twee winnaars gaan vervolgens naar de finale.

