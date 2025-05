Ex-topvolleybalster kijkt haar ogen uit bij bezoek koningin Maxima en prinses Amalia: 'Ze zijn zó knap'

Een bezoekje van koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun dochters heeft een diepe indruk achtergelaten bij Myrthe Schoot. De oud-topvolleybalster had kon tijdens Koningsdag extra dichtbij komen en keek haar ogen uit.

Als ambassadrice van Achterhoek in Beweging had Schoot tijdens Koningsdag een plekje aan de voorkant van de officiële viering van de verjaardag van de koning. Het koninklijk paar ging op bezoek in Doetinchem en Schoot wist niet wat ze zag toen onder anderen Maxima en Amalia dichterbij kwamen. "Maxima is zó knap, Amalia ook, zó knap. Niet normaal. Ze waren ook allemaal heel leuk en ontspannen", zegt Schoot over haar ervaring in de podcast Over de Top.

'Beveiliging in de stress'

Tijdens de festiviteiten beleefde Schoot ook nog een grappig moment. Bij het doorgeven van een enorme oranje bal aan een jongen in een speciaal ontworpen kart, riep hij heel enthousiast naar koningin Maxima dat ze er ook in moest. "Wij waren allemaal gebriefd dat we niks mochten zeggen, alleen als zij iets aan ons zouden vragen. Maar hij (de jongen had een geestelijke beperking, red.) stond maar te roepen. Maxima twijfelde duidelijk over wat ze moest doen. De beveiliging schoot ook helemaal in de stress."

'Wat zeg je dan tegen de prins?'

Schoot moest om het koddige moment lachen, zeker toen prinses Marilène van den Broek maar besloot om in het wagentje te gaan zitten. "Haar man (prins Maurits, de neef van Willem-Alexander, red.) helemaal trots filmen. Hij zat te lachen, heel schattig. Ik moest om hem lachen. Hij kwam naar me toe en zei dat zij (Marilène, red.) altijd met gym werd gekozen en hij niet. Arme jongen, maar wat zeg je dan tegen de prins?", lacht Schoot.

Kanker na carrière

De 36-jarige Schoot beëindigde haar topsportcarrière in juli 2023, na liefst 387 keer voor de Nederlandse volleybalsters te hebben gespeeld. Sindsdien ging ze door een heftige periode, want vlak na haar 'pensioen' werd er bij haar een grote tumor van liefst 17 centimeter gevonden. Haar behandeling tegen de eierstokkanker was succesvol, maar ze blijft nog altijd onder controle om haar in de gaten te kunnen houden.