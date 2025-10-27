Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bewijzen opnieuw echte sportliefhebbers te zijn. Zij hebben dit weekend genoten van het WK baanwielrennen in Chili en feliciteerden (bijna) alle Nederlandse medaillewinnaars.

'TeamNL schittert op het WK baanwielrennen in Chili, waarbij Harrie Lavreysen de eerste baansprinter is met een ‘gouden kwartet’ en Hetty van de Wouw een wereldrecord neerzet', schrijft het Koninklijk Huis op Instagram.

'We feliciteren hen, maar ook Lorena Wiebes, Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland, Kim Kalee en Steffie van der Peet met hun fantastische prestaties. En natuurlijk Hidde Buur en Daniel Abraham die afgelopen week historisch goud bij het WK parabaanwielrennen behaalden. Wat een geweldige week voor de Nederlandse wielersport.'

Eén baanwielrenner vergeten

In de comments valt het een paar mensen op dat zijn Yoeri Havik vergeten zijn. Hij pakte zondag brons op de koppelkoers. 'En waar is Yoeri Havik met zijn prachtige bronzen plak', zo klinkt het op Instagram. De titel was voor de Italiaan Elia Viviani, die zijn carrière dit jaar beëindigt. Het zilver was voor de Nieuw-Zeelander Campbell Stewart. Op de afvalkoers start een groep renners en moet om de twee ronden de renner die als laatste de finish passeert uit de baan. Viviani won het jonge onderdeel al in 2021 en 2022.

Noord-Hollander Havik (34) was eerder wereldkampioen op de puntenkoers en, samen met Jan-Willem van Schip, op de koppelkoers. Het brons bezorgde hem tranen. "In Nederland moet je een medaille pakken om erbij te horen. Ik leg mezelf zo veel druk op. Ook al ben ik al twee keer wereldkampioen geweest", vertelde hij bij de NOS. "Je twijfelt soms aan jezelf. Maar ik moet meer in mezelf geloven. Op de puntenkoers werd ik zevende. Daar had veel meer ingezeten. Maar nu sta ik toch weer met Elia Viviani op het podium, de maestro. Dat is best mooi."

Genieten van sport

De koning en koningin staan erom bekend echte sportliefhebbers te zijn. Vorig jaar waren zij meerdere dagen aanwezig op de Olympische Spelen, waar zij verschillende Nederlandse sporters en teams aanmoedigden.