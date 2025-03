Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima feliciteren schaatstoppers: 'Prachtige prestaties!'

Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima hebben via Instagram laten weten blij te zijn met de resultaten van de Nederlanders op de WK afstanden én het WK shorttrack. 'Het was een fantastisch schaatsweekend!'

Het koningspaar somt even op welke Nederlanders er allemaal goud hebben gepakt in het Noorse Hamar: 'Wij feliciteren vol trots Jutta Leerdam, Suzanne Schulting, Angel Daleman, Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud, Joy Beune, Femke Kok, Jenning de Boo en Joep Wennemars met hun titels.'

Joy Beune was de succesvolste Nederlandse met liefst drie gouden medailles, op de 1500 meter, 3000 meter en de ploegenachtervolging. De meest opvallende gouden plak was die van Joep Wennemars op de 1000 meter. De titelstrijd leek tussen Jenning de Boo en Jordan Stolz te gaan, maar de zoon van Erben Wennemars verraste vriend en vijand door de snelste tijd neer te zetten.

Joep Wennemars

Wennemars snapte er zelf ook niks van, zei hij tegen NOS. "Tweeënhalf rondje hard schaatsen, en dat is vandaag goed gelukt. Ik zette een goede tijd neer. Ik heb mijn ding gedaan, dacht ik. En dan komen ze er allemaal niet meer aan. Hoe is dit mogelijk?"

Verder schonk het koningspaar ook nog aandacht aan het WK shorttrack, waar Xandra Velzeboer goud pakte. Op de slotdag in de Chinese hoofdstad Beijing won zij de 500 meter.

Koning Willem-Alexander straalt volop aan zijde van ex-topatlete Dafne Schippers Een bijzondere gast bij het EK indoor atletiek in Apeldoorn: Koning Willem-Alexander is zondag aanwezig om naar de grote finales te kijken. Hij zag Samuel Chapple al verrassend winnen op de 800 meter.

EK indoor atletiek

Vorige week was Koning Willem-Alexander nog aanwezig bij het EK atletiek indoor in Apeldoorn. Daar was hij getuige van de gouden rit van de estafettevrouwen op de 4x400 meter. De Nederlandse vrouwen werden gediskwalificeerd na hun race, maar na bezwaar aan te tekenen kregen zij hun eerste plek tóch terug.

De koning is een groot sportfan. Zo was hij afgelopen zomer meerdere dagen op de Olympische Spelen in Parijs. In de vorige eeuw reed hij eens de Elfstedentocht - in 1986, onder de valse naam 'A. van Buren' - en liep hij in 1992 de marathon van New York. De leden van het koningshuis zijn ook ongeveer elke winter te vinden op de skipiste in Oostenrijk.