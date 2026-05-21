Ian Maatsen mag zich Europa League-winnaar noemen. Woensdagavond won hij in Istanboel met Aston Villa van Freiburg in de finale (3-0). Na afloop volgde een intiem moment met zijn vriendin Emely Tuinder.

Maatsen viel in de slotfase nog in, zijn landgenoten Marco Bizot en Lamare Bogarde bleven op de bank. Zij zagen vanaf daar hoe hun team door schitterende goals naar de zege ging. Vlak voor rust sloeg de Engelse club twee keer toe, eerst via Youri Tielemans en vervolgens via Emiliano Buendía. In de tweede helft besliste Morgan Rogers het duel. Zo won trainer Unai Emery zijn zesde Europa League.

Mooi moment tussen Ian Maatsen en vriendin

Maatsen mocht van hem nog een paar minuten maken in de finale in Istanboel. De linksback kwam in de 81e minuut binnen de lijnen voor Lucas Digne. Toen was de zege al zo goed als binnen vanwege de 3-0 voorsprong. Die werd met behulp van Maatsen over de lijn getrokken. Na afloop volgde een innig moment met zijn vriendin Emely.

Het liefdeskoppel zocht één van de twee goals in het Tüpras Stadyumu op om met de Europa League-trofee te poseren. Daar deelde de influencer een video van op haar Instagram Story. "Zo trots op jou mijn liefde", schreef ze er met een hartje bij.

i © Instagram: emelytuinder

Liefdeskoppel

Maatsen en zijn vriendin met Dominicaanse roots zijn al langere tijd samen. Het was zeker niet de eerste Europese finale die ze meemaakte, in 2024 was ze bij de eindstrijd tussen Borussia Dortmund en Real Madrid. Niet veel later verliet Maatsen zijn vriendin op vakantie in Griekenland omdat hij werd opgeroepen voor het EK in Duitsland. Minuten voor Oranje maakte hij daar niet.

Dat gebeurde pas in maart 2025. Enkele maanden daarvoor werd dochter Mi’lori Eliza geboren. Dat was het eerste kindje van de twee. Maatsen zette de eerste stap in de relatie, door Emely een bericht te sturen. "We waren eerst alleen vrienden, maar we vonden elkaar wel interessant", zei zijn vriendin eerder in een video op hun gezamenlijke YouTube-kanaal. "We hadden gewoon een goede vibe", zei Maatsen. "Maar we hadden niet verwacht dat het tot dit zou leiden."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover