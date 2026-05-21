Jarenlang was Roxane Knetemann te horen als co-commentator en analiste bij de NOS. De voormalig wielrenster en dochter van de iconische Gerrie werd dit jaar echter aan de kant geschoven. Hoewel er weer gesprekken gaande zijn, baalt de 39-jarige Knetemann van de gang van zaken.

Knetemann had een belangrijke rol bij de NOS. Ze fungeerde als co-commentator bij vrouwenkoersen naast Andries Lamain. Ook werd ze een vast gezicht van De Avondetappe, waar ze vorig jaar geregeld aanschoof. Die rol deelde ze met onder anderen Tom Dumoulin, Stef Clement, Michael Boogerd, Annemiek van Vleuten en Marcel Kittel.

Begin dit jaar werd bekend dat de publieke omroep en Knetemann niet tot een akkoord waren gekomen over een voorstel. "Dat heeft te maken met haar overige werkzaamheden", verklaarde Clement, tegenwoordig chef wielrennen bij de NOS. Knetemann is namelijk ook scout van Red Bull-BORA-hansgrohe, koersdirectrice van de Eneco Tour en co-host van de podcast In het Wiel.

'Er is te veel gebeurd'

Knetemann betreurt de huidige gang van zaken. Tegenover Privé zei de NOS dat de wielerspecaliste van harte welkom is komende zomer bij de Tour de France. Tegen hetzelfde medium bevestigt de dochter van De Kneet dat er inderdaad gesprekken gaande zijn, maar nog geen akkoord. "Er is te veel gebeurd en er zullen nog de nodige kopjes koffie gedronken moeten worden voordat ik aan de slag ga", verzekert ze.

"En ik vind het best een vreemde gang van zaken dat de NOS nu al aangeeft dat er weer een uitnodiging ligt om tijdens de Tour de France aan de slag te gaan", reageert Knetemann enigszins geïrriteerd. "Blijkbaar mochten andere 'sterren' mijn plaats innemen", vervolgt ze. Daarbij noemt ze geen namen, maar het kan duiden op het gebruik van oud-rensters Ellen van Dijk en Kirsten Wild, die door de NOS worden ingezet.

Tour de France 2026

Knetemann erkent dat het hoofdstuk bij de NOS en in het speciaal De Avondetappe niet helemaal gesloten is. Komende weken moet uitwijzen of de 39-jarige oud-wielrenster deze zomer te zien is bij de Tour de France. De grootste rittenkoers ter wereld start op 4 juli in Barcelona, de finish is op de 26e in Parijs.

