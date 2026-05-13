Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje is er heilig van overtuigd dat zijn drie geblesseerde sterspelers op tijd fit zullen zijn voor de eerste WK-wedstrijd van de Europees kampioen op 15 juni tegen Kaapverdië. Hij doelt op aanvallers Lamine Yamal (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao) en Arsenal-middenvelder Mikel Merino.

“Deze blessures baren ons zorgen. Vooral de lichte blessures die nu optreden, hebben een lastig herstelproces. Die van Nico Williams is gelukkig licht, dus hij is binnen 3-4 weken weer beschikbaar. Ik denk dat Lamine, Nico en Mikel klaar zullen zijn voor onze eerste WK-wedstrijd. Zo niet, dan voor de tweede of derde. Dat is geen groot probleem voor ons”, aldus De la Fuente tegen Europa Press. De bondscoach sprak ook openhartig over de bizarre concurrentie onder de keepers.

Luxeprobleem qua keepers

“Wat de keepers betreft, zijn we extreem relaxed, want van de tien beste keepers ter wereld zijn er zes Spanjaarden. Op het WK gaan we echter maar met drie keepers, maar elk van hen is een waardige basisspeler. We vergeten hier altijd David Raya, terwijl hij in Engeland als de beste wordt beschouwd. We hebben ook Unai Simón, Joan García, Álex Remiro… Ik zal de andere twee niet eens noemen. We hebben de beste keepers ter wereld en ik kan kiezen uit een overvloed aan talent. Dus ik ben absoluut gerustgesteld”, verklaarde hij met een glimlach.

Volgend WK voetbal

De Spaanse coach kreeg ook de vraag waar de finale van het WK 2030, dat Spanje, Portugal en Marokko gezamenlijk organiseren, gespeeld moet worden. “Ik hoop dat het in mijn thuisland, Spanje, zal plaatsvinden, en dan in een groot stadion. Het lijkt me het meest praktisch in Madrid, omdat het centraal in het land ligt. Maar ik twijfel er geen moment aan dat Spanje alle nodige voorwaarden heeft voor een voorbeeldige WK-finale."

Racisme

De bondscoach weigert de recente racismerellen in La Liga te zien als onderdeel van een probleem. "Wij zijn geen racistisch land. De agressors die misbruik maken van het voetbal moeten uit het voetbal en van de straat worden gehaald. Zij horen niet bij het voetbal”, meent De la Fuente.

