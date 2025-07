Pieter van den Hoogenband is één van de beste zwemmers ter wereld ooit. Niet zo gek dat de Nederlander een biografie gekregen heeft. Uit dat boek wordt een opmerkelijk onderzoek van Duitse wetenschappers aangehaald in de talkshow Humberto. De Duitsers wisten niet wat ze zagen toen het lichaam van Van den Hoogenband (nu 47) onder de loep lag.

De biografie heet Watergevoel en is sinds 1 juli te koop in de boekhandel. Daarin staat een verhaal uit 1994, toen Van den Hoogenband zo ongeveer 16 jaar oud was. Duitse wetenschappers wilden zijn zwemlichaam onderzoeken. "Ze geven jouw lichaam een tien, beter kan niet. Kun je ons vertellen waarom je lichaam een tien is?", is presentator Humberto Tan nieuwsgierig en onder de indruk.

'De gorilla-index'

Lachend vertelt Van den Hoogenband wat hem zo speciaal maakt. "In het olympisch dorp heb je sowieso mensen die hun lijf mee hebben voor hun sport. Maar ik heb een spanwijdte van 2.04 meter, terwijl ik 1.93 meter groter ben. Dat is al fijn om lange klappen te maken. We noemen dat de gorilla-index. Bij Da Vinci moet het ook kloppen, hè. Je spanwijdte moet met je lengte overeen komen. Bij alle topzwemmers in de finale hebben ze allemaal een langere spanwijdte dan dat ze lang zijn."

'Dat was belachelijk hoog'

Maar ook de lichaamssamenstelling en hoe Van den Hoogenband 'op het water' lag, speelden een rol in die perfecte beoordeling. "Ik kwam er later achter dat ik een motor had. Mijn zuurstofopname was maximaal, belachelijk hoog. Dat heeft mijn trainer Jacco Verhaeren helemaal gefinetunet, waardoor ik wat langer door kon blijven gaan met een opperste verzuring." Al die details zorgden ervoor dat Van den Hoogenband uitgroeide tot één van de beste zwemmers ooit.

Kuiltje is een grap

"Een heel team van specialisten werkt er aan. Een hele groep zorgt ervoor dat er niks aan het toeval wordt overgelaten. Uiteindelijk denk ik dat hij (trainer Verhaeren, red.) mijn lichaam beter kende dan ik." Het veelbesproken 'kuiltje' tussen zijn borstspieren, waarvan gezegd werd dat hij sneller was dan de rest, is volgens Van den Hoogenband een grap. "Daar is niks van waar. Het was eigenlijk gewoon bullshit", moet de Nederlander lachen.

Carrière en privéleven

Van den Hoogenband is drievoudig olympisch kampioen zwemmen. Ook won hij twee keer zilver en twee keer brons. Daarnaast is hij zestienvoudig Europees kampioen en eenmalig wereldkampioen. Hij is na zijn actieve carrière getrouwd met Marie-José Crooijmans en heeft vier kinderen, waarvan twee uit een eerder huwelijk.