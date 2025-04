Linda de Mol voorspelt toekomst van dochter Noa Vahle: 'Ik denk niet dat ze dat gaat doen'

Noa Vahle is de afgelopen jaren een van de bekendste voetbaljournalisten van Nederland geworden. Ze maakte al meerdere eindtoernooien en topwedstrijden van dichtbij mee. Bijna niemand twijfelt er aan dat Vahle nog jarenlang op televisie te zien zal zijn, maar haar moeder Linda de Mol weet in ieder geval waar ze bijna zeker niet aan meewerkt.

De nog altijd pas 25-jarige Vahle hield de voorbije jaren onder meer de microfoon vast namens Veronica, SBS6, Viaplay en Ziggo Sport. Naar de laatstgenoemde zender maakte stapte ze afgelopen zomer over en is ze met name bij Europese voetbalwedstrijden een veel geziene presentatrice.

'Kruiwagen' dankzij familie

Ze won in 2023 de prijs voor Televizier-Ring Talent en bedankte haar bekende televisiefamilie voor 'de kruiwagen'. Als dochter van Linda de Mol en als nichtje van mediamagnaat John de Mol had ze natuurlijk een voordeeltje ten opzichte van andere jonge talenten. Haar moeder is onder meer bekend van Gooische Vrouwen, Ik Hou van Holland en het jubilerende Miljoenenjacht.

Vanwege het 25-jarige bestaan van dat programma had De Mol een interview met De Telegraaf. Daarin ging het ook even over haar dochter Noa, waarvan ze niet verwacht dat ze haar ooit opvolgt bij Miljoenenjacht. "Ze voelt licht toch het lekkerst met een bodywarmer en sneakers op het veld", zo ziet ze.

Twijfels bij moeder Linda de Mol

Al weet ze ook dat het in de televisiewereld altijd kan veranderen. "Ik kan me voorstellen dat als ze ooit een gezin heeft, ze denkt: ik wil niet de hele tijd meer reizen." Maar of Vahle ooit zo'n 'showtrap' af loopt, betwijfelt haar moeder.

Zelf vind ze de lastige trap ook lang niet altijd leuk. Het leverde De Mol ooit zelfs een nare blessure op. "Ik heb twee jaar geleden mijn voet gebroken na een lullige misstrap van een trap. Sindsdien ben ik iedere keer dolblij als ik beneden ben."

De Mol is dus de moeder van Vahle en kreeg haar toen ze een relatie had met regisseur Sander Vahle. De twee dingen in 2007 middels een scheiding uit elkaar. Inmiddels is ze weer samen met Jeroen Rietbergen. De twee hadden al lange tijd een relatie, maar waren kortstondig aan elkaar toen de misstanden bij The Voice of Holland aan het licht kwamen. Daar had Rietbergen een prominente rol in.