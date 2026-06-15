Voor superster Neymar verloopt het WK nog niet zoals hij gehoopt had, want de Braziliaan miste door een blessure het eerste duel van zijn land en mogelijk moet hij nog langer toekijken. Zijn populaire vriendin maakt ondertussen wel indruk op het WK. Zij verscheen in een wel heel uitdagende outfit op de tribune.

Brazillië begon het WK afgelopen weekend met een 1-1 gelijkspel tegen Marokko en daarover mocht de vijfvoudig wereldkampioen zeker niet klagen. In het eerste half uur werd de ploeg van bondscoach Carlo Ancelotti volledig weggespeeld en kwam het op achterstand door een goal van PSV'er Ismael Saibari. Een geweldige actie van Vinicius Junior bracht Brazilië op gelijke hoogte en daar bleef het uiteindelijk bij.

De Brazilianen konden in New York geen beroep doen op de grootste ster van allemaal. Neymar liep in aanloop naar het WK een blessure op en was niet op tijd fit voor het duel. Gevreesd wordt zelfs dat hij ook de groepswedstrijden met Haïti en Schotland moet missen, maar desondanks besloot Ancelotti hem niet te vervangen.

Vriendin Neymar maakt indruk

Ondanks zijn blessure was bij het eerste duel ook de vriendin van Neymar van de partij. Waar haar geliefde dus niet kon schitteren, deed zij dat wel. Bruna Biancardi verscheen namelijk in een weel heel uitdagende outfit op de tribune. Neymar zocht zijn vriendin, die met hun beide kinderen aanwezig was, rond de wedstrijd ook nog even op.

De kledingkeuze van Biancardi viel ook in de smaak bij mensen op sociale media. Het model deelde op haar Instagram meerdere foto's met haar ruim vijftien miljoen volgers. Haar bericht is inmiddels al meer dan een half miljoen keer geliket.

Mogelijk snelle clash met Oranje

Voor Neymar is het te hopen dat hij snel herstelt van zijn kuitblessure. Juist door een gebrek aan fitheid werd hij de afgelopen jaren niet opgeroepen voor het Braziliaanse team. Bondscoach Ancelotti gaf in aanloop naar het toernooi ook aan dat de superster wel fit moest zijn om opgeroepen te worden. Dat leek het geval en dus werd Neymar geselecteerd, maar vlak voor het WK ging het dus opnieuw fout.

Brazilië speelt aanstaande zaterdag om 02.30 uur de tweede groepswedstrijd tegen Haïti. Daarna treft het op donderdag 25 januari om 00.00 uur nog Schotland. Als de Brazilianen bij de eerste twee eindigen is er een kans dat ze in de volgende ronde tegen Nederland spelen. De eerste twee van beide poules spelen in de tweede ronde tenslotte tegen elkaar, waarbij de groepswinnaars de nummers 2 treffen.

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