Gradus Kraus laat niets heel van zijn tegenstanders. De 24-jarige Nederlandse topbokser won zaterdag voor de achtste profwedstrijd op rij. Dat deed hij zeer overtuigend. Maar het was niet Kraus die de show stal, maar opnieuw zijn dochtertje. Het deed het hart van voormalig topschaatser Erben Wennemars smelten.

Wekelijks duidt Wennemars bij RTL Tonight de sportweek en kiest hij een held en een hufter. De heldenrol is deze week voor de dochter van Nederlandse bokser. "Gradus. Gradus Kraus. Een goeie naam. Dan ben je gemaakt om slager te worden, om echt je tegenstanders alleen maar knock-out te slaan. Groot te zijn, meedogenloos te zijn. En dat is hij ook", vindt Wennemars.

Waar boksers normaal opkomen met intimiderende muziek om hun tegenstanders bang te maken, is dat bij Kraus het tegenovergestelde. Daar steelt zijn vierjarige dochter de show. "Hij gaat iemand helemaal in elkaar beuken, en dan zijn dochtertje… Haar papa doet een sport die heel erg veel pijn doet. Hij is echt fantastisch, Nederlandse hoop."

'Ultieme vernedering'

Inmiddels staat de teller op acht overtuigende overwinningen van Kraus, waarvan zeven via (technische) knock-out. Ook afgelopen weekende zegevierde hij dus weer. En dat vierde hij met zijn dochtertje. De oe’s en de aa’s vliegen door de studio als de beelden voorbijkomen. "Dit vind ik het allermooiste", aldus Wennemars. "Het bloed ligt er nog een beetje", merkt presentator Beau van Erven Dorens op.

"Beau, als je je tegenstander ultiem wil vernederen… Na de wedstrijd, dan lig je ergens in de hoek van de ring en dan staat je tegenstander met zijn dochter daar een dansje te doen. Dat is ultieme vernedering. Maar zijn dochter is voor mij de absolute held", is Wennemars stellig.

Imponerende Kraus

Zaterdag was de 24-jarige bokser uit ... de Schot Scott Forrest de baas. Die werd zes ronden lang door de ring geslagen door Kraus. Gelukkig werd Forrest een aantal keren gered door de bel. Kraus won uiteindelijk overtuigend op punten. "Hij heeft een harde kop", zei Kraus over zijn tegenstander. "Maar nu ziet hij er uit als Quasimodo, dus ik denk dat ik het goed heb gedaan."