Zelfs darters die zich moesten voorbereiden op hun WK darts, hebben maandag het incident rond Cameron Menzies meegekregen. Scott Williams, die dinsdagmiddag gooide in Ally Pally, kwam na zijn opkomst op het podium terug op het feit dat zijn collega het tafeltje een dag eerder had gemolesteerd.

De Engelsman Williams stond aan zijn tafeltje om zich klaar te maken voor zijn wedstrijd tegen Paolo Nebrida. Terwijl hij bezig was met zijn watertje en zijn pijlen, boog hij zich voorover om de onderkant van het tafeltje te checken. Met een glimlach wachtte hij de reactie van het publiek dichtbij hem af. "Ik was het aan het checken", was al liplezend op te maken uit zijn mond.

'Legendarisch'

In de studio van Viaplay vonden de drie mannen het schitterend. "Het mooiste wat hij deed was voor de partij, hij is een baas", gaf presentator Koert Westerman het voorzetje. "Legendarisch", lachte analist Martijn Kleermaker in de stoel tegenover hem. "Hij kreeg hetzelfde tafeltje toegewezen die Menzies gisteren molesteerde. Hij checkte even wat de schade precies is geweest. Dan ben je echt een eindbaas, als je dat doet."

Markante darter

Kleermaker kan het ook erg waarderen van de markante darter. De Nederlandse WK-darter Chris Landman, die zelf in de eerste ronde verloor van Ryan Searle noemt hem ook 'een mannetje'. "Hij doet het wel gewoon, ook zo'n no-look 180'er. Misschien dat er op het podium iets bij hem verandert. Ik vind het mooi om naar hem te kijken altijd."

Standard Scott Williams! 😅



'Shaggy' produces some exhibition darts to secure an early advantage against Paolo Nebrida!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R1 pic.twitter.com/EeRDLN3IFv — PDC Darts (@OfficialPDC) December 16, 2025

'In 't ootje genomen'

Het gedrag van Williams op het podium kan ook weleens arrogant overkomen, vindt Kleermaker. Zeker ook omdat hij voor de wedstrijd dan al laat weten dat hij een gebroken teen heeft. "Hoogmoed komt voor de val, je moet ermee uitkijken. Als tegenstander voel je je ook in het ootje genomen."

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.