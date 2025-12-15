Bij de uitzending van het WK darts door Viaplay was er maandagmiddag een zeer opmerkelijk moment. Bij een break in de partij tussen Noa-Lynn van Leuven en Peter Wright brak er chaos uit in de studio.

"Jahaa, Peter Wright", zo wilde presentator Koert Westerman beginnen aan zijn praatje. De Schotse oud-wereldkampioen won uiteindelijk met 3-0 van de Nederlandse Van Leuven. Maar andere stemmen overstemden de stem van Westerman. Er ging iets mis bij de regie, waardoor er een heel ander gesprek hoorbaar werd.

"Ik weet niet in welk privégesprek we beland zijn", zei Westerman. "Maar dit is niet de bedoeling. Ik vind de manier waarop.. Iemand schuift de verkeerde knop open. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit is niet te doen. We zijn denk ik gehackt, of zoiets."

Gehackt

Vervolgens werden beelden vertoond van eerder in de pot, toen Wright met 1-0 in sets voorstond. Westerman wilde iets bespreken met oud-darter Co Stompé, maar wederom was hij vanwege de andere stemmen niet te verstaan.

"Terwijl ik hoop dat iemand de schuif...", zo was nog net te horen. De andere stemmen leken uit de regiekamer te komen. Stompé en Westerman moesten lachen. "Ik ben ontzettend blij dat er niet Russisch gesproken wordt", zei Westerman. Eindelijk werd het rustig wat betreft de inmenging. "Nu zijn ze uitgeschakeld", aldus Stompé. "Straks horen we natuurlijk helemaal niks meer", vreesde Westerman.

Co Stompé

Eerder in de uitzending was het ook al een dolle boel bij Viaplay. Krachtsporter Kevin Hazeleger (31) zat in de studio tijdens de middagsessie en hij nam Stompé in zijn handen. Vervolgens zette hij de ex-darter neer bij zijn plekje. "Wat gebeurt er hier joh?!", riep presentator Westerman quasi verbaasd uit. "Weet ik het!", riep Stompé vanuit de sterke armen.

