Darter Cameron Menzies werd maandag wereldnieuws met zijn bizarre actie op het WK darts. De Schot sloeg uit frustratie keihard het tafeltje op het podium kapot waar zijn pijlen en water op stonden. De beelden gingen viraal, maar één video is nog onderbelicht. Daarop is te zien dat Menzies vlak voor dat incident nog iets anders raar deed.

Niet alleen moest het tafeltje het ontgelden bij Menzies, blijkt uit onderstaande video. Toen tegenstander Charlie Manby zijn winnende pijl had gegooid, kwam er naast de tafeltjes vuurwerk omhoog. Ook bij de zeer gefrustreerde Menzies dus. Met zijn hand deed hij een poging om het siervuurwerk letterlijk de kop in te drukken. Hoewel het leek alsof dat lukte, zien de beelden er niet lekker uit. Zeker omdat hij een seconde later de tafel aan gort slaat.

Here’s another look from the Menzies incident 😳



Didn’t realise he burnt his hand too! pic.twitter.com/OUnl9lKNd3 — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) December 15, 2025

Kwaad geschied

De scheidsrechter van dienst, Kirk Bevins, zag het allemaal gebeuren en greep snel in. Hij maande Menzies van het podium te verdwijnen en de Schot bood gewillig gehoor aan die opdracht. Terwijl hij uit Ally Pally verdween, had hij door wat hij had aangericht. Ook omdat de fans in de zaal hem massaal uitjouwden. Verontschuldigend stak hij nog een hand op, maar toen was het kwaad al geschied. Met flink veel bloed daalde hij het trappetje naar de catacomben af en kwam hij met een statement.

'Hij heeft hulp nodig

Volgens ex-profdarter Vincent van der Voort is het vooral sneu voor Menzies dat hij mentaal zoveel problemen heeft. "Hij is niet gebaat bij een boete of een straf, hij heeft gewoon intensieve hulp nodig. Desnoods verplicht", zei hij in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "We weten al lang dat hij mentaal zoveel problemen heeft, dus dit gaat ook niet zomaar over."

