Vincent van der Voort en PDC-baas Barry Hearn zullen nooit vrienden worden, maar de Nederlandse ex-profdarter kan er wel om lachen dat de 77-jarige Brit zijn eigen Netflix-documentaire gaat krijgen. In de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door kijkt Van der Voort al enorm uit naar de 'verheerlijking' van Hearn.

Met veel bombarie én een trailer kondigde Netflix aan dat Barry Hearn en zijn zoon Eddy een eigen docu krijgen. De twee Britse ondernemers zijn steenrijk en erg succesvol in het oprichten en besturen van diverse sportpromoters en bonden. Hearn senior maakte van darts een wereldwijde en vooral winstgevende business. Van der Voort was één van die darters die wars was van zijn sterallures en juist tegenovergesteld reageerde op de bewieroking van Hearn over zichzelf. Hij kan dan ook wel voorspellen hoe de docu op de streamingdienst eruit komt te zien.

'Idolaat van zichzelf'

"Je hoeft niet te verwachten dat er enige vorm van bescheidenheid in zit", lacht Van der Voort in de podcast Darts Draait Door. Hij kreeg al kippenvel bij het zien van de trailer. "Die man is idolaat van zichzelf. Ik denk dat zijn hele kamer vol hangt met posters van zichzelf. Ik ga zeker kijken. Ik denk dat die man echt alleen maar zichzelf loopt te verheerlijken." Van der Voort kent Hearn door en door. Samen waren ze jarenlang onderdeel van de PDC en Hearn maakte er een flinke show van als hij de spelers eens per jaar toesprak.

'Hoe geweldig hij het had gedaan'

"Dan kwam hij 's ochtends voor een toernooi over om te vertellen hoe de PDC ervoor stond, wat de nieuwe plannen waren en hoe het met het darts ging. Dan denk je dat je dingen hoort over verhoging van prijzengeld, nieuwe toernooien of dat speellocaties professioneler worden, want daar hebben darters interesse in. Maar dan kwam hij binnen en had hij het eerste half uur over hoe geweldig hij het allemaal gedaan had. Op het einde kwamen er dan nog wat mededelingen."

'Ik moest me schamen'

Van zulke praatjes krijgt Van der Voort de kriebels en omdat het voor een toernooi was, besloot de Nederlandse ex-prof (49) om door te gaan met ingooien. "Daar heb ik een hele mooie brief voor gehad. Ik was de meest onprofessionele speler en ik moest me schamen, want hij (Hearn, red.) was vroeg uit z'n bed gekomen om mij te woord te staan. Maar ik moest de eerste wedstrijd spelen, dus ik bleef lekker ingooien. Ik trok me daar niets van aan. In die brief stonden de meest beledigende teksten. Dat ik me moest afvragen of ik wel professional kon zijn. Zoek het uit."

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreekt ex-profdarter Vincent van der Voort met presentator Damian Vlottes onder andere de Euro Tour in België. Met het bepalende en belangrijke najaar voor de deur is er genoeg te analyseren. Beluister de nieuwe aflevering hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.