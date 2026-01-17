Max Verstappen is een van de grootverdieners in de Formule 1. Met zijn riante salaris bij Red Bull staat de Nederlander zelfs in de hogere regionen van de top 100 bestbetaalde atleten van het afgelopen jaar.

Volgens het Amerikaanse sportmedium Sportico streek Verstappen het afgelopen jaar 71,5 miljoen euro op. Datzelfde medium stelt ieder jaar een lijst op met de top 100 bestbetaalde atleten van het afgelopen jaar. Met dat riante bedrag is Verstappen de enige Nederlander in die lijst, net als vorig jaar.

Vijftiende plek

Met zijn 71,5 miljoen euro staat Verstappen op de vijftiende plek in de lucratieve lijst, vorig jaar stond hij nog drie plekken lager. Ondanks dat is hij wel ingehaald door zijn zijn rivaal Lewis Hamilton. De Brit staat elfde met ruim 86 miljoen euro. Het nieuwe contract bij Ferrari van de zevenvoudig wereldkampioen zorgt voor deze verschuiving. Wereldkampioen Lando Norris staat ook hoog in de lijst. De McLaren-coureur staat met ruim 50 miljoen euro op plek 32. Zijn teamgenoot Oscar Piastri staat nét in de lijst op plek 96. Hij verdiende in 2025 ruim 32 miljoen euro.

Jake Paul

Wie ook hoog staat in de lijst is Jake Paul. De Amerikaanse bokser staat 30e met een inkomstenaantal van ruim 51 miljoen euro. Een groot deel van deze inkomsten van de verloofde van Leerdam komt van zijn veelbesproken gevecht tegen Antonhy Joshua.

Geen vrouwen

In de lijst staan wederom geen vrouwen. De best betaalde vrouwelijke sporter van 2025 was toptennisster Coco Gauff. De Amerikaanse, die vorig jaar Roland Garros wist te winnen, verdiende in totaal 26,7 miljoen euro.

Top 10 best betaalde sporters van 2025

Cristiano Ronaldo (voetbal) - 224 miljoen euro Canelo Álvarez (boksen) - 118 miljoen euro Lionel Messi (voetbal) - 112 miljoen euro Juan Soto (honkbal) - 112 miljoen euro LeBron James (basketbal) - 112 miljoen euro Karim Benzema (voetbal) - 99 miljoen euro Stephen Curry (basketbal) - 90 miljoen euro Shohei Ohtani (honkbal) - 88 miljoen euro Kevin Durant (basketbal) - 86 miljoen euro John Ram (golfen) - 86 miljoen euro

De inkomsten bestaan uit salaris, prijzengeld en sponsorinkomsten. In totaal verdienden de honderd beste betaalde sporters in 2025 gezamenlijk 6 miljard euro. De meest dominante sport in de lijst is basketbal. Er staan 36 mannen uit de NBA in de lijst.