Max Verstappen is alweer aan het nieuwe seizoen in F1 begonnen. Veel eerder dan hij normaal gesproken gewend is. Dat heeft alles te maken met de nieuwe regels die vanaf 2026 zijn ingegaan. Verstappen laat het allemaal op zich af komen. "Ik ben nu liever nog zoveel mogelijk thuis met mijn gezin."

Verstappen had liever nog wat langer van zijn vakantie genoten, wat de voorgaande jaren wel het geval was. "Normaal kan ik ook wat dat betreft een beetje genieten, maar dat zat er nu niet echt in..." De Nederlander bracht de feestdagen door met zijn gezin en schoonfamilie in Brazilië, waar hij zich enigszins moest houden aan strakke schema's van zijn personal trainer.

Verstappen verkiest gezin boven race-simulator

Vervolgens vloog hij door naar de Verenigde Staten voor de presentatie van de nieuwe Red Bull. "Het is allemaal een beetje hectisch, maar het hoort erbij", zegt hij tegenover De Telegraaf. Verstappen heeft de auto zelf gezien, maar er nog geen kilometers in gemaakt. Dat gebeurt pas eind deze maand op de besloten testdagen in Barcelona. "Ik kan nu wel tien dagen in de simulator gaan zitten, maar dat heeft niet zoveel zin."

Verstappen is inmiddels gepokt en gemazeld en weet dat hij pas informatie kan vergaren zodra hij zelf in de auto heeft gezeten. "Dan ben ik nu liever nog zoveel mogelijk thuis met mijn gezin, als ik al zoveel weg ben", beargumenteert hij de keuze. Na de presentatie vloog hij dan ook weer snel naar huis. "De simulator wordt door anderen al wel gebruikt, dus daar krijg ik ook feedback van. Zelf kan ik eenmaal in de auto wat beter een fatsoenlijke richting aangeven."

Knipoog naar het verleden

In Detroit werd de kleurstelling van de nieuwe RB22 bekendgemaakt. Daarbij viel vooral op dat de Red Bull van Verstappen veel glanzender is en er een ander soort blauw is gebruikt. Het is een knipoog naar het verleden, richting het eerste jaar van Red Bull in F1. De voorvleugel en de glans zijn wat betreft Verstappen het mooiste. "Want ik denk dat die tijdens nachtraces echt opvalt."

Het seizoen 2026 markeert het begin van een nieuw tijdperk in de Formule 1, want het motorreglement is grondig gewijzigd. "Er is nog veel onbekend, er zijn grote veranderingen aan de motor en de auto. In eerste instantie zal ik tijdens de testdagen de tijd nemen om me aan te passen. We zijn erg gemotiveerd. Het kost altijd even tijd om ergens aan te wennen. Je moet doorhebben hoe je het meeste uit de auto kunt halen en je op je gemak voelen in de auto. Ook met de nieuwe motor zal het even wennen zijn."