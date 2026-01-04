De Formule 1 is even toe aan de zomerstop en dus ligt de focus even niet op het circuit. Max Verstappen en Kelly Piquet laten via social media zien hoe zij hun vrije dagen doorbrengen, met warme en vertederende beelden van hun vakantie met dochter Lily.

Het gezin heeft de rust opgezocht in Brazilië, het thuisland van Piquet, en geniet daar zichtbaar van een ontspannen periode samen. In verschillende posts en video's wordt Lily regelmatig in beeld gebracht. De beelden laten een ontspannen gezin zien, ver weg van het leven dat normaal volledig in het teken staat van racen en reizen.

Max Verstappen geniet van welverdiende vakantie

Piquet deelt onder meer een foto waarop Lily rechtop zit op haar handdoek en aandachtig naar de zee kijkt. Ook plaatst de dochter van voormalig Formule 1-coureur Nelson Piquet een schattig beeld waarop ze zelf met Lily op haar schoot zit, terwijl ze samen genieten van de rust op het strand.

Even later verschijnt ook Verstappen in de stories van zijn vriendin. In een korte video loopt hij samen met Lily voorzichtig het water in, een intiem moment zoals we de viervoudig wereldkampioen niet vaak zien. Het levert een zeldzaam inkijkje op in het privéleven van de normaal zo gesloten coureur.

i Max Verstappen gaat samen met Lily de zee in. ©Instagram

Nieuwe levensfase

De vakantie volgt op een bijzondere periode voor Verstappen en Piquet. Rond de feestdagen vierde het gezin voor het eerst Kerstmis samen in hun nieuwe huis. Op social media deelde Piquet beelden van een sfeervolle kerst, met Lily bij de kerstboom en een gedekte tafel in huiselijke setting. Het was de eerste keer dat Verstappen, Piquet, Lily en bonusdochter Penelope de feestdagen als gezin doorbrachten.

Dat gezinsleven bevalt Verstappen zichtbaar goed. De viervoudig wereldkampioen liet onlangs weten volop te genieten van het vaderschap en bewuster met zijn tijd om te gaan. Niet alles draait meer om de Formule 1, al geeft hij met een knipoog toe dat hij sommige minder favoriete klusjes liever aan Piquet overlaat. Zo liet hij lachend weten dat het verschonen van luiers meestal niet zijn taak is.

Voorbereiding Formule 1

Over een paar weken zal de blik weer langzaam vooruit gaan. Van 26 tot en met 30 januari staat in Barcelona de eerste grote testweek op het programma, waar Verstappen en Red Bull zich voorbereiden op het nieuwe seizoen. Daarna volgt nog een tweede testweek. Van 11 tot en met 13 februari wordt er getest op het Bahrain International Circuit, waar de teams de laatste puntjes op de i zetten richting de seizoensstart. Op 8 maart begint het Formule 1-jaar officieel met de openingsrace in Australië, maar tot die tijd lijkt het gezin vooral te genieten van rust en tijd samen.