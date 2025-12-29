Het is maandag 29 december 2025 precies twaalf jaar geleden dat Formule 1-legende Michael Schumacher een zwaar ski-ongeluk kreeg. In al die tijd is er een hoop gebeurd, maar werd er ook veel verzwegen rond de 56-jarige Duitser. Lees verder voor een reconstructie van het leven van Schumacher na zijn ernstige ongeluk.

De zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen kwam 29 december 2013 zwaar ten val tijdens het skiën in Méribel, in de Franse Alpen. Sindsdien is hij volledig uit de openbaarheid verdwenen, omringd door een absolute stilte die zorgvuldig door zijn familie in stand wordt gehouden.

Het ongeluk

Schumacher was op vakantie met familie en vrienden in een skigebied dat hij goed kende en regelmatig bezocht. Op de ochtend van het ongeluk skiede de Duitser buiten de piste toen hij tegen een deels met sneeuw bedekte steen botste. Door de impact werd hij naar voren geslingerd, waarbij zijn hoofd hard een andere rots raakte. Ondanks het dragen van een helm en het feit dat de snelheid volgens de Franse autoriteiten niet buitensporig was, bleek het hersenletsel extreem ernstig.

De voormalig coureur werd snel naar het ziekenhuis van Grenoble gebracht, waar hij maandenlang in een kunstmatige coma lag. Na een lange periode van ziekenhuisopnames en revalidatie keerde hij terug naar huis in het Zwitserse Gland. Daar wordt hij tot op de dag van vandaag permanent begeleid door een medisch team.

De stilte

Sinds het ongeluk heeft de familie gekozen voor een beleid van maximale discretie. Er zijn geen beelden, gedetailleerde medische rapporten of regelmatige updates over de gezondheidstoestand van de Duitser vrijgegeven. Corinna Schumacher, de vrouw van Schumacher, heeft standvastig de privacy van haar man verdedigd en een extreem kleine kring van mensen toegang gegeven tot de voormalig coureur.

In al die jaren zijn er slechts zeldzame, altijd vage, officiële verklaringen verschenen, waarin werd benadrukt dat Schumacher blijft vechten en met de grootst mogelijke zorg wordt behandeld. Elke poging tot speculatie werd systematisch door de familie afgewezen.

Afpersingen

Dat aura van mysterie rond Michael Schumacher trok helaas ook duistere figuren aan. De afgelopen jaren hebben Duitse en Zwitserse autoriteiten verschillende pogingen tot afpersing onderzocht, gerelateerd aan de gezondheidstoestand van de voormalig coureur. In een van de ernstigste gevallen werden drie personen veroordeeld voor het proberen af te persen van ongeveer vijftien miljoen euro van de familie. Dit deden ze door te dreigen met het openbaar maken van foto's, video's en vertrouwelijke medische documenten.

De huidige situatie

Twaalf jaar later is de precieze toestand van Schumacher nog steeds onbekend. De familie beperkt zich tot de verklaring dat hij medische zorg blijft ontvangen. "We missen Michael allemaal, maar hij is hier, ook al is hij anders", zei Corinna in een van de zeldzame openbare verklaringen.

In 2019 verscheen er opnieuw nieuws dat wereldwijd de aandacht trok. Schumacher werd uiterst discreet overgebracht naar het Hôpital Georges Pompidou in Parijs, waar hij naar verluidt een experimentele behandeling met stamcellen onderging. De opname vond plaats onder een valse naam en omvatte uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen.