Max Verstappen kwam afgelopen seizoen twee punten tekort om zijn vijfde wereldtitel op rij te pakken. Lando Norris ging er met het WK vandoor. De McLaren-coureur won voor het eerst de strijd der coureurs in de koningsklasse. Maar tóch kreeg Verstappen zijn gewenste 'vijf op rij', van de teambazen dan welteverstaan.

Verstappen is door de teambazen uit de Formule 1 voor de vijfde keer op rij verkozen tot beste F1-coureur van het seizoen. Dat bleek na de jaarlijkse stemming. Verstappen won de prijs voor wereldkampioen Lando Norris, die net als vorig jaar als tweede eindigde. Diens teamgenoot bij McLaren, Oscar Piastri, werd derde.

Fernando Alonso de grootste stijger

De vierde plaats was voor George Russell, die twee plekken hoger eindigde dan vorig jaar. Fernando Alonso maakte de top-5 compleet en was ten opzichte van vorig jaar met vier plekken de grootste stijger. Pijnlijk is de afwezigheid van Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton. De iconische renstal presteert al jaren ondermaats en dat is te zien in de uitslag van de verkiezingen.

Pijnlijk voor Ferrari

Nog pijnlijker voor Ferrari is dat zelfs Carlos Sainz boven Leclerc eindigde. Hij moest vorig seizoen vertrekken uit de rode bolide en werd vervangen door zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. Dat droomhuwelijk eindigde echter in een nachtmerrie, waardoor de veertigjarige Brit niet eens in de top-tien staan. Na Sainz (zesde) en Leclerc (zevende) maken Oliver Bearman (Haas), Isack Hadjar (volgend seizoen de nieuwe teamgenoot van Verstappen bij Red Bull) en Nico Hülkenberg de top-tien compleet.

Nieuw seizoen in aantocht

Verstappen won dit seizoen zes van de laatste negen grands prix, maar liep na een spannende ontknoping op 2 punten zijn vijfde wereldtitel mis. Norris werd dit jaar voor het eerst wereldkampioen. Momenteel hebben de coureurs vakantie, maar in het nieuwe jaar moeten ze er al snel weer staan. Begin februari zijn al de eerste officiële tests met de volledig vernieuwde auto's. Begin maart is dan al de eerste race, als het seizoen traditioneel wordt afgetrapt in Melbourne, Australië. De GP van Zandvoort staat in 2026 voor het laatst op de kalender.