De wereld van Formule 1 is een mannenbolwerk. Het is alweer 50 jaar geleden dat er een vrouw een grand prix reed (Lella Lombardi). Wie weet brengt een Nederlands talent er verandering in: Annabelle Brian (18).

Brian, uit Winsum (vlakbij Groningen), timmert al een paar jaar aan de weg in andere raceklasses. In 2025 stapte ze over van karten naar Formule 4, zodat ze nu al in elk geval in de F-ladder zit. Voor veel F1-coureurs is het een logische route om eerst F2, F3 of F4 te rijden.

De tiener heeft al een prijzenkast vol blinkende bekers. Brian werd onder meer Nederlands én Belgisch kampioen en won de Ladies Cup.

Jongens inhalen

Tegen Dagblad van het Noorden vertelt Brian dat ze sinds haar negende droomt van racen in de F1. "Ik kom uit een autofamilie, dus het is er met de paplepel in gegoten", legt ze uit. "Mijn vader heeft gekart, maar niet op het niveau waarop ik nu rijd. In het vrouwenklassement stond ik meestal eerste of tweede, maar in de laatste race viel ik uit. Dat kostte me te veel punten, waardoor ik derde werd. Daar baal ik van, maar zo gaat dat in de autosport."

Ze rijdt dus wedstrijden in de open klasse, met jongens en meisjes. "Het allerleukste is hen inhalen", zegt ze over strijden tegen jongens. "Na de race hoor je vaders zeggen: ‘Hoe kan dat nou? Je bent door een meisje ingehaald.’ Daar haal ik extra motivatie uit. Het geeft mij een kick als ze mij anders behandelen, maar ik ze daarna versla."

F1 Academy

Wel heeft ze haar zinnen gezet op deelname aan de F1 Academy, een circuit voor alleen vrouwelijke coureurs. Eerst nog een jaartje F4. Want: "Ik denk dat ik mij dan nog iets beter kan ontwikkelen en hopelijk krijg ik in 2027 een stoeltje bij de F1 Academy. Dat is voor nu het doel. Je hebt veel meters nodig en ik denk dat als ik dit seizoen al die stap maak, ik dan niet het beste in mijzelf naar boven haal."