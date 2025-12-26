Ook bij de familie Verstappen-Piquet is het Kerstmis. Daarbij werd viervoudig wereldkampioen Max Verstappen getrakteerd op een wel heel bijzonder shirt. Zijn vriendin Kelly Piquet geniet in haar nieuwe huis.

Het was een bewogen 2025 voor Verstappen en Piquet. De Nederlander vocht een zinderend titelgevecht uit met Lando Norris en Oscar Piastri. Daar zag het lang niet naar uit, omdat de Red Bull van hem niet vooruit te branden was. Na het vertrek van teambaas Christian Horner in juli zette het team van Verstappen de stijgende lijn in.

Mede door wat schoonheidsfoutjes bij McLaren kwam Verstappen helemaal terug in de titelstrijd. Die werd pas bij de laatste grand prix van het jaar beslist, in Abu Dhabi. Uiteindelijk kwam Verstappen twee punten te kort voor een vijfde wereldtitel op rij. Desondanks was hij nuchter na afloop. "We hebben het ze nog een keer laten zien dat we op dit moment de beste zijn. Dank jullie allemaal met de comeback in de tweede helft van het seizoen. Daar kunnen we heel erg trots op zijn. Wees niet teleurgesteld, dat ben ik ook zeker niet."

Mooie kerst voor familie Verstappen-Piquet

Wellicht heeft de geboorte van dochter Lily hem zachter gemaakt. In het voorjaar werd Verstappen namelijk voor het eerst vader. Hij had als bonusdochter Penelope, die Piquet kreeg in een eerdere relatie met voormalig coureur Daniil Kvyat. Het was de eerste keer dat ze met zijn vieren zijn met Kerstmis. Op Instagram deelde de Braziliaanse er trots beelden van.

Zo was te zien hoe Lily in een loopstoel bij de kerstboom staat. Daaronder staat in nepsneeuw geschreven: 'Zie jullie volgend jaar'. Ook het pakje van de dochter van Verstappen gaat op de foto, net als de opgedekte tafel. 'Eerste Kerstmis in het nieuwe huis', schrijft Piquet erbij met een hartje en wat kerstemoticons. Verstappen en Piquet hebben dit jaar naar verluidt een onderkomen gekocht in Portugal.

'Mooiste kerstcadeau aller tijden'

Verstappen werd gematst door de kerstman. De Nederlander kreeg een speciaal shirt met zijn eigen hoofd erop. Daarop was Verstappen afgebeeld met een middelvinger en een peuk in zijn mond. Met een grote grijns toont hij die aan de camera. F1-journalist Daniel Valente noemt het 'mogelijk het mooiste kerstcadeau aller tijden'.