Voor alle vaders ter wereld was zondag een bijzondere dag: het was namelijk Vaderdag. Ook voor Formule 1-grootheid Max Verstappen was het een speciale editie. Zijn vriendin Kelly Piquet zette hem met mooie woorden in het zonnetje.

Verstappen en Piquet kregen in april vorig jaar hun eerste kindje: dochter Lily. Zij vierde onlangs haar eerste verjaardag. In gesprek met Vogue sprak Verstappen onlangs openhartig over het vaderschap. "Ik moet wel zeggen: de eerste paar maanden als vader... ik wil het niet saai noemen, maar er gebeurt nog niet zo heel veel. Ze zijn dan nog erg aan hun moeder gehecht, maar je probeert er toch zo veel mogelijk voor ze te zijn", zei hij.

Verstappen is dan ook blij dat Lily steeds meer groeit. "Echt elke week wordt ze meer een echt mensje. Eerlijk: zodra er even niets met racen op de planning staat, wil ik gewoon het liefst thuis zijn met mijn gezin", vertelde Verstappen verder.

Speciale Vaderdag voor Max Verstappen

Dat kwam afgelopen weekend goed uit, want Verstappen had geen Formule 1-verplichtingen op de agenda staan. Daardoor kon hij naar een balletvoorstelling van zijn bonusdochter Penelope en Vaderdag vieren. Dat gebeurde op het water in Monaco, onder heerlijke weersomstandigheden. Verstappen kon daarbij rekenen op mooie woorden van zijn vriendin.

Het Braziliaanse model deelde een hartverwarmende foto van Verstappen met Lily op schoot. Daarbij schreef ze: "Fijne Vaderdag aan de beste papa en bonuspapa die ik me had kunnen wensen." Piquet richtte daarnaast ook nog een boodschap aan haar vader Nelson, drievoudig wereldkampioen in de Formule 1.

i © Instagram: kellypiquet

Terugkeer naar Formule 1

Verstappen heeft nog enkele dagen om van zijn geliefde en (bonus)dochters te genieten. Komend weekend verschijnt hij aan de start van een bijzondere grand prix: een thuisrace voor Red Bull Racing tijdens de GP van Oostenrijk. Een week later staat het iconische Silverstone op het programma voor de GP van Groot-Brittannië.

Verstappen staat momenteel zevende in het Formule 1-klassement. Tijdens de laatste race viel hij al vroeg uit, uitgerekend in zijn woonplaats Monaco. Sinds het begin van het seizoen heeft Verstappen het lastig door de nieuwe reglementen. De Formule 1 heeft er dit jaar voor gekozen om de auto's voor de helft op elektriciteit te laten rijden. Volgens de Nederlander is dat nadelig voor pure racers.

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