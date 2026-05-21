Merel Ek had donderdag het schaamrood op de kaken in de uitzending van Vandaag Inside. Ze werd voor het blok gezet door presentator Wilfred Genee, die een opmerkelijk appje van de bargast voorlas.

De aanleiding voor de opmerking van Genee was een opgedoken filmpje van Braziliaanse voetballer Neymar op een openbaar toilet. "Ik zag in de groepsapp trouwens dat iemand vroeg of er nog diarreeremmers waren. Ik weet niet wie dat was eigenlijk", zei de presentator.

Ek laat beschaamd haar hoofd naar beneden hangen. "Dat was ik", geeft ze lachend toe. Het programma wordt momenteel uitgezonden op Curaçao en op reis loop je weleens een kwaaltje op. "Ik was al zo bang de je erover zou beginnen. De wijntjes waren gewoon te lekker gisteravond."

Appje van Hélène Hendriks

Het bericht van Ek was overigens niet het enige appje waarover Genee begon in de uitzending. Hij las ook een appje van Hélène Hendriks voor. "Er staat een man in een blote bast achter René. Kan die komende weken ook bij mij in het publiek gaan staan?", grapt Wilfred, waarna hij de man in kwestie aanwijst.

René van der Gijp wijst echter naar een andere man in het publiek, die een tanktop draagt met de print van een sixpack erop. De gespierde man waar het echt om zou draaien belooft vervolgens aan de presentator dat hij ook bij de talkshow van Hendriks van de partij zal zijn.

De Oranjezomer

De presentatrice neemt op 1 juni het stokje van het VI-trio over met haar programma De Oranjezomer. Vlak voor de start van het WK keren de televisiepersoonlijkheden weer terug naar Nederland. Tijdens het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada worden de talkshows gewoon vanuit Nederland uitgezonden. Voor Oranje begint het WK op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Zweden en Tunesië.

