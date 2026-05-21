Het tripje van Johan Derksen met Vandaag Inside naar Curaçao heeft de afgelopen dagen vooral voor veel commotie gezorgd. De norse tafelgast, die bekend staat als flapuit, baarde opzien met enkele harde opmerkingen. Maar donderdag toonde hij zich van een totaal andere kant. Hij had de eer om een mooie rol te vervullen.

De 77-jarige Derksen heeft het sinds zijn aankomst op Curaçao al meermaals aan de stok gekregen. Eerst viel heel Nederland over hem heen door enkele harde uitspraken over vrouwen, en vervolgens werd Dick Advocaat, de bondscoach van Curaçao, volledig afgemaakt door De Snor. Op donderdag stond hij echter om een totaal andere reden in de schijnwerpers.

Officiële lancering

Nu het WK voetbal bijna op het punt staat van beginnen, over drie weken wordt er voor het eerst afgetrapt, maakt Curaçao zich op voor de groepsfase. Gezien het feit dat er het kleine eiland zich voor een historische eerste keer plaatste, wordt er goed uitgepakt. Vanaf deze donderdag liggen de nieuwe shirts van het nationale elftal in de winkels op Curaçao en het was aan Derksen om de verkoop af te trappen.

Op de Instagram-pagina van Vandaag Inside worden er beelden gedeeld van een lachende Derksen. "Niemand minder dan Johan Derksen verzorgde vandaag de officiële lancering van het WK-shirt van Curaçao", valt er te lezen in het onderschrift. Uiteraard draagt de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International het gloednieuwe thuisshirt. Daarop is zijn naam bedrukt en ook rugnummer zes, het nummer waar hij één seizoen mee voetbalde bij SC Veendam in de jaren zeventig.

Unieke shirts

Uiteraard kon ook het uitshirt van The Blue Wave niet ontbreken. Dat kreeg de afgelopen tijd veel lof, vooral door de mooie kleurencombinatie. Dat shirt werd gedragen door vaste bargast Merel Ek, die zich al meermaals opwierp als voorzitter van de fanclub van Dick Advocaat. Het valt in ieder geval te hopen dat Derksen met dit charme-offensief weer wat meer steun krijgt van de eilandbewoners. Hij had overigens al vooraf besproken om het shirt te presenteren.

Curaçao speelt op 14 juni de eerste wedstrijd op het WK tegen het sterke Duitsland. Daarna kruist de formatie van Advocaat nog de degens met Ecuador en Ivoorkust. In aanloop naar het mondiale eindtoernooi wordt er nog geoefend tegen Schotland en Aruba.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover