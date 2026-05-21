Het leven van Wim Kieft zit bomvol opvallende verhalen. De voormalig topspits maakte een boel mee. Niet alleen als voetballer, maar ook als automobilist. De oud-aanvaller van onder meer Ajax en het Nederlands elftal kan inmiddels prima een auto besturen, maar geeft nu toe dat een autorit in het verleden heel vaak verkeerd afliep.

Het onderwerp komt ter sprake omdat schrijver Michiel van Egmond 'na constant commentaar' op zijn rijgedrag besloot dat Kieft eens achter het stuur mocht kruipen. "Nou, het duurde ongeveer een kwartier voordat de auto überhaupt gestart was", vertelt Van Egmond in de podcast KieftJansenEgmondGijp, om vervolgens de voormalig topaanvaller na te doen. "Het was een partij heet in die auto. En waar moet die sleutel in dan? Waar moet ik op drukken dan? Waarom weet je dat niet? En toen stonden we nog op het parkeerterrein hier. Maar ik moet eerlijk zeggen: je reed goed Wim, je hebt er echt gevoel voor."

Kieft neemt de complimenten in ontvangst, maar wil er niet te zwaar aan tillen. "Dat mag ook wel nadat ik twintig auto's total loss heb gereden. Dat was onvoorstelbaar jongen... In de beginjaren reed ik de een na de andere auto in de prak..." Van Egmond, Rob Jansen en René van der Gijp willen dolgraag weten hoe het zo vaak misging. "Ik dronk toen nog niet, maar gewoon onhandig. Over de grachten in Amsterdam."

Van de twintig kapotte auto's doen er nog steeds een paar pijn. "Ik had een BMW gekocht, niet zo'n heel grote tweedehands, en op een gegeven moment moesten we naar de fysiopraktijk in het centrum van Amsterdam. Ik moest een heel kort bochtje maken, dus ik dacht: niemand ziet dat. Nou, die hele zijkant van de auto was één grote ravage."

De toen nog jonge Kieft baalde als een stekker en wilde het drama met de auto een beetje wegmoffelen. "Ik kwam 's avonds thuis en zette mijn auto zo neer dat mijn moeder vanaf het balkonnetje naar de goede kant keek. Toen ging ze de hond uitlaten en zag ze het. Ze was heel verdrietig en teleurgesteld." Van de verzekering kreeg Kieft een nieuwe vierwieler. "Nou, die reed ik ook in de prak."

Ongeluk na wedstrijd Ajax

Bij de ongelukken van Kieft was vaak alleen de auto de sigaar, maar een keer raakte hij zelf ook gewond. "Na een wedstrijd van Ajax ging ik nog even wat drinken in de stad. Mijn vrouw ging niet mee en vond het eigenlijk ook belachelijk dat ik wat ging drinken, ook met die auto." Het ging in hartje Amsterdam wederom mis. "Ik ging wel lekker in mijn BMW en was vergeten dat er nog een bocht kwam. Ben ik zo op die stoeprand tegen een antieke Heineken-biertank geknald. Stond in De Telegraaf: Wim Kieft gestrand door biertank." Van Egmond voegt daar lachend aan toe. "Dat stond er dertig jaar later ook in, maar dat bedoelden ze heel anders." Kieft kampte namelijk jarenlang met een drank- en drugsverslaving.

