Van koning Willem-Alexander is bekend dat hij een groot sportfan is en dus gaat ook hij de verrichtingen van het Nederlands elftal op het WK voetbal volgen. Samen met koningin Máxima zal hij twee van de drie groepsduels in het stadion bekijken en de andere wedstrijd gaat hij met een heel bijzonder persoon kijken.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan volgende maand eerst naar Houston voor het duel tussen Nederland en Zweden en bezoeken daarna Kansas City om Curaçao aan te moedigen tegen Ecuador, zei de koning donderdag tijdens het persgesprek na afloop van de zomerfotosessie. Ook is hij van plan om de wedstrijd tegen Japan thuis met de Japanse keizer te volgen.

"Het is een extra bijzonder WK, omdat we én Nederland én Curaçao hebben", legde de koning uit. "Dus we hebben twee keer zoveel teams waarvoor we kunnen juichen. De eerste wedstrijd valt samen met de aanwezigheid van de Japanse keizer in Nederland. Ik ben van plan om de eerste avond samen met de Japanse keizer naar Nederland-Japan te kijken."

Amalia duikt mogelijk de kroeg in

Daarna gaat het koningspaar ("en wie weet nog wat dochters") naar de VS. "Een mooie gelegenheid om zowel de Blauwen als de Oranjes aan te moedigen", aldus Willem-Alexander. "Al met al wordt het voor mij met twee teams een bijzonder WK en ik hoop natuurlijk dat ze extreem ver komen." De koning hoopt met name dat Curaçao in zijn eerste wedstrijd tegen Duitsland wint. "Even de toon zetten", lachte hij.

De prinsessen verheugen zich ook op het WK. "We gaan zeker kijken en ook zeker heel hard juichen en er ook iets te emotioneel over worden, zoals iedereen dat doet bij een wedstrijd van Nederland", zei prinses Amalia. Ze denkt misschien een wedstrijd "ergens in de kroeg in Amsterdam" te gaan kijken.

Voor het eerst sinds 2014

Voor de koning en de koningin wordt het pas de eerste keer sinds 2014 dat ze een wedstrijd van de Nederlandse mannen op het WK gaan bezoeken. In 2018 deed Nederland niet mee aan het toernooi en vier jaar geleden bleven Willem-Alexander en Máxima juist thuis. De aanwezigheid van de koninklijke familie lag toen gevolg door de zorgen over de mensenrechten in gastland Qatar.

De koning was in 2019 wel aanwezig bij de finale van het WK voor vrouwen tussen Nederland en de Verenigde Staten.

