Michael van Gerwen is onderwerp van gesprek. De Nederlandse topdarter belandde afgelopen weekeinde in een vechtpartij en beelden daarvan doken online op. "Dat was niet slim", blikt Van Gerwen terug.

Het ging zaterdagnacht mis tussen Van Gerwen in een dönerzaak. Op de video is te zien hoe er over en weer wat wordt geduwd en getrokken. Het was zeker geen ordinaire knokpartij, al haalde Van Gerwen wel het nieuws in Groot-Brittannië.

'Dat was niet slim'

Volgens Van Gerwen werd het spannender gemaakt dan het was. Maandagochtend verschijnt hij in de 538 ochtendshow. Radiopresentator Tim Klijn wil weten wat er is gebeurd. "Dat hebben jullie net verteld", reageert Van Gerwen gevat. Even daarvoor was namelijk de situatie al geschetst. "Het broodje shoarma was gewoon te klein, dus ik dacht: ik pak hem even", grapt hij.

In de radioshow zijn ze het er over eens dat Van Gerwen niet echt op een ruziemaker lijkt. Dat klopt volgens de topdarter. "Helemaal niet zelfs, ik heb er een zware hekel aan. Alleen soms kom je wel eens in een positie waar je eigenlijk niet in wil komen. Weglopen was het verstandigst geweest", erkent hij. "Iedereen die alcohol op heeft, zegt wel eens domme dingen, waaronder ik. Dat was niet slim, van beide kanten."

Volgens Van Gerwen ging de ruzie om helemaal niks. "Dat het zo groot wordt gemaakt, vind ik wel een beetje jammer", aldus de hoofdrolspeler, die toegeeft ook een bakkie op te hebben gehad. "Twee uur 's nachts in de stad, ikke niet hoor." De Nederlandse topdarter zegt dat alles is uitgesproken. "Ik vind het veel treuriger dat het allemaal gefilmd wordt."

Vloertoernooien

De Nederlandse topdarter maakt zich op voor een belangrijke week. In Leicester staan drie vloertoernooien op het programma, waar Van Gerwen móet scoren. Hij staat namelijk aan de verkeerde kant van de wip als het gaat om deelname aan de Players Chamionship Finals. De Nederlander staat 103e, waar een plek bij de beste 64 noodzakelijk is. Er zijn nog zeven toernooien te spelen.