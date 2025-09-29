Michael van Gerwen heeft de andere kant van het Kanaal bereikt. En niet vanwege zijn talenten. De drievoudig wereldkamioen darten raakte ongewild verzeild in een enorme rel. Daar pakken de Britse media ook mee uit.

Op beelden die uitlekten was te zien hoe Van Gerwen in wat duw- en trekwerk terecht raakte. Dat gebeurde in een dönertent na een avondje uit. "De beste man viel me aan vanuit de keuken en niet andersom na een woordenwisseling", verklaarde Van Gerwen. "Verder wordt het spannender gemaakt dan dat het was en dat is jammer."

'Lelijke vechtpartij'

Volgens de hoofdrolspeler werd alles direct opgelost. Toch gaan de Britse media er alsnog mee aan de haal. "Bekijk het moment waarop de woedende Michael van Gerwen na een avondje uit in een lelijke vechtpartij in een kebabzaak belandt", schrijft The Sun. "Hij werd gefilmd terwijl hij tijdens een avondje uit een woedende ruzie had. Er lekken beelden uit op sociale media."

De term 'lelijke vechtpartij' wordt ook gebruikt door Daily Mail. Een video over het nieuwtje is daar op TikTok al bijna een half miljoen keer bekeken. Verder berichten talkSport, Mirror en Express over de uit de hand gelopen stapavond. Dat gebeurde nadat Van Gerwen zich terugtrok voor de Swiss Darts Trophy in het Zwitserse Bazel.

Alle ogen gericht op Leicester

Dat deed de drievoudig wereldkampioen met een reden. Van Gerwen heeft zich al geplaatst voor het EK darts en kan dus best een Euro Tour-toernooi skippen. Voor de Players Championship Finals valt hij echter nog buiten de boot. Dus zijn alle ogen van Van Gerwen gericht op drie vloertoernooien in Leicester.

"Daar ligt de focus nu op. In die vijf toernooien die hij nog gaat spelen, moet hij die 10.000 pond inhalen. Daar zal alles voor moeten wijken", sprak vriend en vertrouwenspersoon Vincent van der Voort vorige week in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. De beste 64 van de Players Championship Order of Merit doen mee aan het laatste toernooi voor het WK. Momenteel staat Van Gerwen 103e met 9500 pond achterstand op nummer 64 Max Hopp.

World Grand Prix

Waar Van Gerwen wel voor geplaatst is, is de World Grand Prix. Maandag volgt de loting van het toernooi waar spelers met een dubbel moeten beginnen. Ook Danny Noppert, Gian van Veen, Wessel Nijman, Jermaine Wattimena, Dirk van Duijvenbode en Raymond van Barneveld zijn erbij.