'Miljoenenverlies voor Lewis Hamilton kost 150 mensen hun baan'

Lewis Hamilton had een keten in Engeland genaamd Neat Burger, een burgertent met alleen vegetarische opties. De Formule 1-coureur had - samen met Leonardo DiCaprio - zes restaurants. Maar nu hebben Hamilton en de acteur een vervelende conclusie moeten trekken.

Na zes zware jaren hebben de twee besloten om de restaurants in Engeland te sluiten. Sir Lewis Hamilton, zoals hij aan de andere kant van de Noordzee officieel wordt genoemd, werd zelf vegetarisch in 2017. De coureur van Ferrari zette restaurants op in Londen, Milaan en New York. Het sluiten van de deuren zou ervoor zorgen dat rond de 150 werknemers op straat komen te staan, weet The Sun.

Dat is niet het enige: Hamilton en DiCaprio lijden ook een miljoenenverlies. In 2022 leed Neat Burger een verlies van 7,9 miljoen pond, een jaar eerder was dat al 3,2 miljoen. Dat maakt een totaal van 11,1 miljoen pond in die twee jaren, omgerekend zo'n 12,8 miljoen euro.

Ferrari-baas springt in de bres voor Lewis Hamilton na moeizame seizoensstart Ferrari-teambaas Fred Vasseur heeft Lewis Hamilton krachtig verdedigd na een reeks tegenvallende resultaten sinds zijn veelbesproken overstap naar het Italiaanse team. Ondanks de teleurstellingen blijft Vasseur onverminderd overtuigd van de kwaliteiten van de zevenvoudig wereldkampioen.

Zware tijden

Het zijn zware tijden voor Hamilton. De Brit rijdt dit seizoen voor het eerst in de welbekende Ferrari en dat gaat nog niet van een leien dakje. De zevenvoudig wereldkampioen staat momenteel zevende in het kampioenschap, met 31 punten. WK-leider Oscar Piastri heeft er al 99, terwijl Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc op 47 staat.

Sinds zijn overstap, met een jaarsalaris van 70 miljoen euro, kende Hamilton een wisselvallig begin bij Ferrari. Afgezien van een sprintrace-overwinning in China, eindigde hij als tiende, werd hij eenmaal gediskwalificeerd en finishte hij verder als vijfde en tweemaal als zevende. Toch benadrukte Vasseur dat hij alle vertrouwen behoudt. "Ik geloof er 2000 procent in dat Lewis goed zal presteren. Ik zal hem steunen en we gaan meteen aan de slag om oplossingen te vinden."

Zwakke Lewis Hamilton is bij Ferrari ten einde raad: 'Waarom ben ik de enige?' De overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari is tot nu toe allesbehalve succesvol. Ook afgelopen weekend stelde de Brit weer teleur. Na de race in Saoedi-Arabië stond hij de pers kort te woord, met weinig hoopvolle woorden.

Tot rust komen

Hamilton heeft nu in ieder geval de tijd om even rust te nemen. De Aziatische grands prix zijn allemaal verreden en de volgende race - in Miami - staat pas op zondag 4 mei op het programma. Max Verstappen won vorig jaar in de Amerikaanse stad, Hamilton (destijds voor Mercedes) werd zesde.