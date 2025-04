Zwakke Lewis Hamilton is bij Ferrari ten einde raad: 'Waarom ben ik de enige?'

De overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari is tot nu toe allesbehalve succesvol. Ook afgelopen weekend stelde de Brit weer teleur. Na de race in Saoedi-Arabië stond hij de pers kort te woord, met weinig hoopvolle woorden.

De moeizame start van het seizoen voor Lewis Hamilton zette zich voort tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De zevenvoudig wereldkampioen finishte als zevende, dezelfde positie als waar hij startte. Zijn teamgenoot Charles Leclerc eindigde als derde en bezorgde Ferrari de eerste podiumplek in een lange race sinds het begin van het jaar. Na de finish was Hamilton, zoals verwacht, ontevreden over zijn eigen prestatie. Dit werd duidelijk in het interview dat hij gaf aan Sky Sports. Het gesprek duurde slechts 32 seconden.

"Nee, er was geen moment waarop ik me comfortabel voelde. De auto is duidelijk in staat om als derde te eindigen, Charles heeft fantastisch werk geleverd vandaag, dus ik geef de auto niet de schuld. Ik heb geen idee waarom ik de enige ben met problemen", aldus de Brit.

Hersentransplantatie

Eerder dit weekend verklaarde Hamilton dat hij een "hersentransplantatie" nodig had om te wennen aan de Ferrari, die erg verschilt van de auto's waar hij de afgelopen twaalf jaar bij Mercedes aan gewend was. Teambaas Frédéric Vasseur gaf na de finish in Jeddah ook commentaar op dit aspect.

"Ik heb de race nog niet met Lewis besproken, maar zijn prestatie was wisselvallig. Hij was niet de hele tijd langzaam, maar ik ga met hem bespreken wat er gebeurd is. Er is geen probleem, hij mist gewoon wat vertrouwen in de auto en alles is nog nieuw voor hem. Dit weekend hadden we problemen met de lange runs tijdens de trainingen, dus laten we eens kijken wat er is gebeurd", legde Vasseur uit.

Eerste vijf races

In de eerste vijf races van dit seizoen heeft Hamilton slechts 31 punten gehaald. Hiermee staat hij op een karige zevende plek. Teamgenoot Leclerc is met 47 punten terug te vinden op de vijfde plaats. Oscar Piastri, die op zondag de GP in Jeddah won, staat momenteel eerste in het WK-klassement met 99 punten.