Er wordt de laatste dagen plots gesproken over een terugkeer van Dick Advocaat als bondscoach van Curaçao voor het WK voetbal. De trainer vertrok daar vanwege familieomstandigheden, maar is nu toch weer in beeld bij het nationale team. "Deze gang van zaken lijkt nergens op."

Na het vertrek van Advocaat werd Fred Rutten aangesteld bij de ploeg, die voor het eerst deelneemt aan het WK voetbal. Curaçao wist zich onder leiding van Advocaat te plaatsen voor het eindtoernooi. Een aantal spelers zou hem terugwillen als bondscoach.

"Wat een soap is daar aan de gang met allerlei partijen die zich ineens sterk maken voor de rentree van Advocaat", schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf. "En dan een bondsvoorzitter die achter Rutten blijft staan, maar tegelijk toegeeft dat de internationals liever Advocaat zien terugkeren dan door te gaan met Rutten."

'Doodskus'

"Ondanks deze doodskus voor Rutten kan Advocaat het niet maken om het bij Curaçao van Rutten over te nemen", vindt de oud-voetballer. "Sowieso is het belachelijk dat een spelersgroep na zo’n korte periode met Rutten hun voorkeur laat lekken om zo de positie van Rutten onherstelbaar te ondermijnen."

Volgens Kieft is de situatie er niet makkelijker op geworden bij de nationale ploeg. "Wat moet Rutten nu doen dan? Iedereen begrijpt het verschil tussen Advocaat en Rutten, maar deze gang van zaken lijkt nergens op."

De bond van Curaçao liet vrijdag weten dat Rutten aanblijft als hoofdtrainer. Hij zou daar zelf ook al van op de hoogte zijn gebracht. Hij vertrekt maandag naar Curaçao om de WK-selectie bekend te maken. Advocaat zou er namelijk wel voor open staan om terug te keren als hoofdtrainer als het bestuur hem daartoe vraagt.

Het WK gaat op 11 juni van start. Curaçao speelt de eerste wedstrijd op 14 juni tegen Duitsland. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Ivoorkust en Ecuador.

