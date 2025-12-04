De laatste maand van het jaar is aangebroken en dat betekent dat grote bedrijven de balans weer gaan opmaken. Zo kwam Spotify woensdag met de befaamde 'Wrapped' en Google maakte donderdag bekend welke zoektermen trending waren in 2025. Check hier van welke sporters Nederland het afgelopen jaar in de ban van was.

2025 was weer een divers sportjaar. Dat is ook te zien in de statistieken die Google deelt met betrekking tot de trending sportgerelateerde zoektermen die Nederland opzocht in het afgelopen jaar.

Boxing influencer bestijgt de troon

Het eerste lijstje wat Google deelt, zijn de top-10 meest trending sporters van Nederland in 2025. Daaruit blijkt dat het bedrijf de term 'sporter' vrij breed gebruikt.

Quincy Kluivert Marianne Vos Mats Deijl Sherida Spitse Levi Rigters Laura Dekker Nico Williams Dani Olmo Kasper Dolberg Ronald Koeman jr. Let op: De lijst is gebaseerd op 'trending' en betekent niet 'meest gezocht', maar wel significant meer gezocht dan het jaar ervoor, aldus Google zelf.

Wat opvalt is dat de enige Kluivert die niet actief is als profvoetballer de lijst aanvoert. Quincy Kluivert dankt zijn status als 'meest trending sporter van Nederland' door zijn deelname aan het Boxing Influencers-gala van afgelopen oktober. Daarin behaalde hij de finale, waarin hij in de ring verloor van Dave Roelvink. Naast boksen houdt de 28-jarige Kluivert zich ook bezig met muziek maken als DJ.

Diogo Jota

Wat opvalt in de data van Google is de naam van Diogo Jota. De overleden aanvaller van Liverpool staat op plek zeven in de lijst van meest trending mensen die afgelopen jaar zijn overleden. Hij is daarmee de enige sporter in die lijst. De Portugees kwam begin juli om het leven na een auto-ongeluk in Spanje. Donderdag zou Jota zijn 29e verjaardag gevierd hebben.

Boris Becker

Een andere opvallende naam in een lijstje is die van Boris Becker. De Duitse tennislegende was dit jaar vaak in de media. Eerst door zijn boek en later door de geboorte van zijn vijfde kind. Becker was onlangs onlangs ook te gast bij Vandaag Inside om te praten over zijn boek, waarin hij zijn tijd in de gevangenis uitgebreid beschrijft.

Daarom staat de vraag 'waarom zat Boris Becker in de gevangenis?' op plek vier in het lijstje van meest gestelde waarom-vragen in Nederland van 2025. Het antwoord: De Duitser hield een woning, honderdduizenden euro's aan leningen en aandelen achter voor de Britse belastingdienst.

De meest trending sportevenementen

Google bracht ook een lijst naar buiten van de meest trending sportevenementen van 2025. Daaruit blijkt dat voetbal erg populair is, want vijf van de tien evenementen zijn van die sport.