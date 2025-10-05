Realityster Dave Roelvink heeft Quincy Kluivert, de zoon van Patrick Kluivert verslagen in het achtmanstoernooi van Boxing Influencers. Roelvink maakte al indruk in de kwartfinale door zijn tegenstander na twee stoten knock-out te slaan. In de halve finale won hij ook overtuigend. Roelvink keert naar huis met een geldbedrag van 100.000 euro, maar schenkt dit aan een goed doel.

Roelvink maakte het publiek eerder op de avond al enthousiast voor zijn eerste partij tijdens zijn ringwalk. Die werd verzorgd door zijn vader; Dries Roelvink, die live een van zijn bekendste nummers zong tijdens de opkomst van zijn zoon. De ringwalk duurde uiteindelijk langer dan het gevecht.

Twee stoten

Na de eerste stoot van Roelvink was Ezkimo al duidelijk aangeslagen. Na de tweede stoot kwam het gevecht definitief ten einde. Mustafa Kilic, zoals hij echt heet, ging naar het canvas en stond pas zo'n minuut later weer op. Nou was de voorbereiding van Ezkimo ook wel een stuk korter dan dat van Roelvink. Hij viel in voor een andere influencer die het eigenlijk zou opnemen tegen Roelvink.

Ook succesvol in de halve finale

In de halve finale nam Roelvink het op tegen acteur Oussama Ahammoud. De realityster had iets langer nodig dan tijdens zijn eerste partij, maar hoefde opnieuw geen drie rondes te vechten om te winnen. In de tweede ronde werkte hij de acteur driemaal naar het canvas, waardoor Roelvink verzekerd was van een finaleplaats.

Winst tegen Quincy Kluivert

In de finale vocht hij tegen Quincy Kluivert, de oudste zoon van voetballegende Patrick Kluivert. Roelvink werkte de zoon van tweemaal naar de grond. De tweede keer bleek fataal voor Kluivert. Roelvink won het gevecht en pakte dus de cheque van 100.000 euro. Die doneerde hij aan het goede doel.

Gevecht tegen Melvin Manhoef

Na het winnen van de finale daagde Roelvink Melvin Manhoef uit. In december nam Roelvink het bij hetzelfde evenement op tegen de vechtsportlegende. Toen waren de rollen echter omgedraaid. Manhoef had niet twee stoten, maar twee rondes nodig om op basis van een technische knock-out te winnen van de realityster. "Melvin je was vanavond niet één, maar twee maatjes te groot voor mij", reageerde de teleurgestelde realityster destijds.

Na zijn winst is Roelvink ervan overtuigd dat hij Manhoef alsnog kan verslaan. Hij daagde de vechtsportlegende uit voor een gevecht over een jaar: "Melvin, win je partij én dan zie ik je volgend jaar!"