Het gebeurt niet vaak dat Nederlandse presentatrices 'viraal' gaan, maar het is Hélène Hendriks wel gelukt. Het 45-jarige gezicht van onder meer Ziggo Sport, De Oranjewinter en Vandaag Inside heeft met een onthullend verhaal over topvoetballer Diego Costa de internationale media gehaald.

Hendriks maakt pas sinds kort een podcast met haar vriendinnen en collega's Noa Vahle en Merel Ek. Het duurde niet lang of één van de verhalen uit de tweede aflevering werd opgepakt door toonaangevende en wereldwijd gelezen kranten en tabloids als The Sun en Daily Mail (Engeland), Sport (Spanje) en ook het Belgische Het Laatste Nieuws. Haar onthulling over een smerige bezigheid van topspits Diego Costa in 2020 wordt inmiddels breed uitgemeten.

Hoesten in gezicht

Alle media zijn het erover eens dat het een 'walgelijk verhaal' is wat Hendriks vertelt in haar podcast HNM. Costa zou tijdens de coronapandemie expres in het gezicht van diverse journalisten hebben gehoest. Ook Hendriks was slachtoffer van zo'n actie en testte twee dagen na het incident met de Spaanse spits (inmiddels 37 jaar oud) positief op het virus dat aan tienduizenden mensen wereldwijd het leven kostte.

Daily Mail levert bewijs

Daily Mail onderschrijft haar verhaal en maakte al in 2021 melding van het walgelijke hoesten in het gezicht van andere mensen door Costa. 'Hij deed het terwijl hij door de mixed zone liep waar alle journalisten aan het werk waren', haalt het Engelse tabloid 'bewijs' voor de waarheid van het verhaal van Hendriks erbij. 'Het hele incident stond op camera en Costa barstte zelfs in lachen uit toen hij zijn weg naar de uitgang van het stadion vervolgde.'

'Costa is sowieso een man met een reputatie'

Het Belgische HLN verbaast zich totaal niet om de rare fratsen van de controversiële spits. 'Costa is sowieso een man met een reputatie - hij staat onder meer bekend om zijn vele ruzies met tegenstanders en scheidsrechters.' In Spanje en Engeland weten ze maar wat goed hoe die reputatie van Costa is. Als speler van onder meer Chelsea en Atletico Madrid haalde hij ook op het veld wel vaker rare acties uit.