Hoewel Vandaag Inside pas over twee weken weer terugkeert op televisie, was Johan Derksen rond de jaarwisseling toch betrokken bij een relletje. De voormalig voetballer werd door interviewster Antoinnette Scheulderman keihard aangepakt en daar heeft Derksen inmiddels op gereageerd.

Scheulderman noemde Derksen in een bericht op Instagram onder meer een 'ongelooflijk sneue, achterbakse pestkop'. De journaliste schreef samen met haar vriend Michel van Egmond ooit een boek over Derksen en sprak hem daar veelvuldig voor, maar de onderlinge relatie blijkt wat bekoeld te zijn. Scheulderman betichtte het vaste gezicht van Vandaag Inside, die kritisch was op haar tv-programma De Geur van Succes, ervan een hetze tegen haar te zijn begonnen.

'Ze heeft er niets van begrepen'

Aangezien de SBS-talkshow enkele weken niet op tv is, kon Derksen niet direct reageren op de woorden van de journaliste, maar dat doet hij maandag alsnog in zijn podcast Groeten uit Grolloo. Daar vertelt hij wat de kritiek met hem gedaan heeft. "Ik heb al een paar dagen geen oog dicht gedaan", begint hij cynisch.

Derksen gaat er vervolgens serieus op in: "Het is een teken dat een gekrenkt ego een emotionele driftbui tot gevolg kan hebben. Ze heeft er niks van begrepen. Ik heb niets tegen haar, maar ik vind dat ze een geweldig kutprogramma heeft gemaakt. Dat heeft niets te maken met dat ik met een hetze bezig ben of een pestkop ben. Ik heb niets tegen die vrouw, maar ze moet er rekening mee houden dat als je in een programma zit dat je beoordeeld en soms veroordeeld wordt."

Negatieve ervaringen

De voormalig voetballer vertelt dat hij in het verleden weleens een nare ervaring met haar heeft gehad: "Ze heeft met haar vriend Michael van Egmond mijn boek geschreven en toen kwam ze de eerste keer met mij praten. Daar werden allerlei privédingen besproken en ik moest eigenlijk alle uitspraken van de afgelopen 20 jaar verdedigen, daar had ik geen zin in. Dus toen heb ik gezegd: op deze manier wil ik dat niet."

Later gebeurde er nog een keer iets toen Derksen voor een programma werd geïnterviewd door Rob Kemps (Snollebollekes). "Daar was Antoinnette ook. Rob begint met mij te praten en toen stelde hij precies de vragen die Antoinnette mij had gesteld die mij niet aanstonden. Toen keek ik goed en bleek Rob een oortje in te hebben. Antoinnette stond achter de schermen de vragen in zijn oor te toeteren."

"Dan ben ik niet boos op haar, want ze heeft dat afgesproken met de mensen van het programma. Ik heb toen tegen Talpa gezegd: dit wil ik niet. Als ik geïnterviewd wordt door Rob wil ik niet geïnterviewd worden door de onzichtbare Antoinnette. Dus dat is het enige negatieve wat ik met haar heb meegemaakt."

'Kinderlijk en emotioneel'

Derksen noemt de uitbarsting van Scheulderman 'kinderlijk en emotioneel': "Ik krijg na elke uitzending de hele sociale media over me heen. lk ben er immuun voor, maar zij moet zich realiseren dat je dit soort reacties krijgt als je een programma maakt. Als ik een programma niet goed vind, bedoel ik niet dat ik een hekel heb aan de meneer of mevrouw die het maakt."

Dat de journaliste er ook nog bijhaalde dat de podcast van haar partner meer luisteraars trekt dan die van Derksen noemt hij kinderachtig: "Haar vriend zit in de podcast met Wim Kieft en René van der Gijp. Die hebben inderdaad meer luisteraars dan wij, maar om dan te zeggen dat ons podcastje veel minder luisteraars heeft... Dat is van hetzelfde niveau als dat ik zou zeggen: mijn tv-programma trekt vijf keer zoveel kijkers dan dat van jou. Dat doe je niet als volwassen mensen."

Ondanks de harde woorden over en weer is het niet eens ondenkbaar dat de twee in de toekomst nog eens samen op televisie te zien zullen zijn: "Ik heb niks tegen Antoinnette en ze is bij ons aan tafel nog steeds van harte welkom. Ik ben niet boos en als ik haar tegenkom doe ik normaal, maar als ze een slecht programma maakt, heb ik het recht dat te zeggen."