Presentatrice Hélène Hendriks (45) deelde in de laatste editie van de podcast HNM een opzienbarende anekdote van haarzelf en de topvoetballer Diego Costa. "Ik wilde achter hem aan gaan lopen en zeggen: Wat flik je me nou?"

Hendriks is de laatste tijd, naast haar nieuwe programma De Oranjewinter, ook te horen in de populaire podcast HNM. Deze produceert de 45-jarige presentatrice samen met haar vriendinnen en tv-collega's Noa Vahle en Merel Ek. In de meest recente aflevering, die dinsdag online kwam, deelde Hendriks een bijzondere anekdote over de Spaanse topspits Costa, die tijdens zijn loopbaan onder meer speelde bij Atlético Madrid en Chelsea.

Walgelijk incident

"Ik zag deze week een foto van Costa voorbijkomen", zo begon Hendriks haar anekdote. "Hij is niet de meest gezellige voetballer." Vervolgens schetst ze in de podcast de situatie waarin zij hem ontmoette. Hendriks was namens Veronica in maart 2020 aanwezig bij de achtste finales van de Champions League tussen Liverpool en Atlético Madrid. Terwijl Nederland al in lockdown was wegens het coronavirus, zat het stadion daar nog vol. "Uiteindelijk zijn er, van alle mensen die er in dat stadion zaten, 41 overleden aan corona", vult ze aan.

Na de wedstrijd, die in 2-3 eindigde voor de Spanjaarden, nam Hendriks interviews af in de catacombe van Anfield. "Eerst sprak ik met Virgil van Dijk, daarna kwam Diego Costa. Weet je wat Costa deed? Hij kwam aangestapt en ging opzettelijk bij iedereen die er stond in het gezicht hoesten."

'Ik wist niet wat me overkwam'

Hendriks was compleet van slag. "Ik word niet snel boos, maar ik wilde achter hem aan gaan lopen en zeggen: Wat flik je me nou?" De presentatrice, die ook regelmatig aanschuift bij Vandaag Inside, droeg destijds nog geen mondkapje. "Hij hoestte echt recht in mijn gezicht."

Hendriks wilde verhaal gaan halen bij de spits na het walgelijke incident. "Om verbinding te maken met Nederland zat ik vast aan een draad en ik liep achter Diego Costa aan, dus die hele camera viel om. Ik wist niet wat me overkwam, ik vond het echt schandalig." Het hele gebeuren ging van kwaat tot erger. "En twee dagen later testte ik positief op het coronavirus."

'Wat een eikel!'

Mede-podcasthost Vahle sluit de anekdote af met een duidelijke mening. "Wat een eikel! Wat een lul!" Momenteel is de 37-jarige Costa zoekende naar een nieuwe club. Zijn laatste wedstrijden speelde hij nu ruim een jaar geleden bij het Braziliaanse Grêmio.