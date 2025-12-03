Sportpresentatrices Hélène Hendriks en Noa Vahle werden dinsdag opgeschrikt door verdrietig nieuws van een collega. Die deelde dat zijn relatie na 'veel liefdevolle jaren' ten einde is. Gelukkig werd hij goed opvangen bij Vandaag Inside.

Wilfred Genee begint de uitzending dinsdagavond met een trieste mededeling. De relatie tussen 'cybermannetje' Dave Maasland en zijn vriendin is over. Hij deelde het nieuws zelf op Instagram. "Daarna kreeg je zeker allemaal berichten van vrouwen in je DM (privéberichten, red.)", grapt Thomas van Groningen in het programma. "Dat niet, maar wel de Talpa-collega's", antwoordt Maasland.

"Ik heb van iedereen, van jou, Hélène (Hendriks, red.), Noa (Vahle, red.), Merel (Ek, red.), berichten gekregen", zegt de 35-jarige vol waardering tegen Van Groningen. De drie vrouwen zijn regelmatig te zien bij VI en gaan zelfs samen een podcast maken over de gang van zaken achter de schermen.

'Ik was heel verrast'

Johan Derksen vond het wel 'wat vreemd' om het nieuws te delen op Instagram. "Ik was heel verrast toen ik het zag", zegt de bromsnor. "De mensen die dichtbij ons staan wisten het natuurlijk al", legt Maasland uit. "Maar nu weet iedereen het. Het is gewoon een duidelijk bericht zodat mensen weten dat we goed uit elkaar zijn."

"Het is verdrietig maar wel in heel goed overleg", vervolgt Maasland. "het gaat echt goed. Ik hou nog steeds veel van haar en we zorgen voor onze dochter. Vooral met kinderen is het gewoon verdrietig."

Derksen heeft ook meteen een idee voor een nieuw programma. "Cybermannetje zoekt vrouw", oppert hij. "Dat gaan we niet doen", zegt Maasland over een datingshow. "Daar kom je altijd slechter uit."

