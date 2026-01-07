Nederland is omgetoverd tot winterwonderland. Na de hevige sneeuwval van de afgelopen week kijkt het overal wit. Zelfs in de studio van 'De Oranjewinter'. Hoe kan het ook anders, met zo'n naam. Presentatrice Hélène Hendriks keek haar ogen uit.

De uitzending van woensdag werd afgetrapt door de William Janz & The Julio Band. Zij zongen het nummer Amor de mis amores van de legendarische Spaanse artiest. Maar die warme klanken waren niet terug te zien. Sterker nog: de zanger en zijn bandleden werden wit van de neppe sneeuw die door de studio dwarrelde.

Sneeuw in studio De Oranjewinter

Hendriks danste voorzichtig mee op de heerlijke muziek, terwijl gast Fidan Ekiz haar kapsel bedekte met een krant. Sam Hagens, die ook aanschoof, blies de sneeuw zelfs richting Hendriks, die mee ging in alle joligheid. "Het sneeuwt hier zelfs binnen jongens, ongekend", trapte ze af nadat de muziek over was.

"Kun jij je draaiboek nog lezen?", wilde Hagens weten na de kattenkwaad die hij had uitgehaald. De presentatrice ging stoïcijns verder met haar verhaal. "Ik dacht vanochtend: weet je wat leuk is, als we het hier laten sneeuwen. Maar ik had dit niet helemaal verwacht", lachte ze. Nicky van der Gijp, de zoon van Vandaag Inside-gezicht René, en Jona van Loenen bleven droog. Zij namen op de bank plaats.

De Oranjewinter vervanger van Vandaag Inside

Hendriks is de vaste vervanger van Vandaag Inside, als Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp met vakantie zijn. Normaal gesproken wordt ze bijgestaan door Jack van Gelder en Rutger Castricum. Die twee ontbreken deze winter. Hendriks verklaarde onlangs waarom: "Dit heeft met vakanties te maken. Jack zien we tijdens De Oranjezondag en in de zomer weer terug. Rutger gaan we daar volgend jaar ook weer zien."

Als vervanger is dus de zoon van Van der Gijp regelmatig te zien. "We waren op zoek naar verjonging en ik vind dat hij waanzinnig goed kan duiden. Die jongen past bij ons programma", aldus Hendriks.