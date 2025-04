Nederlandse spelersvrouw geniet van romantische date op prachtige locatie: 'Lente in Como'

Dele Alli's leven zit weer in de lift. Het voormalige toptalent van Tottenham Hotspur zat een tijd behoorlijk diep, wat te maken had met dingen die in zijn jeugd waren gebeurd, maar inmiddels geniet hij weer. Mede dankzij het Nederlandse supermodel Cindy Kimberly.

Alli, 28 jaar oud inmiddels, voetbalt tegenwoordig bij Como in de Serie A. Dat is de club waar Thierry Henry aandeelhouder is en Cesc Fàbregas sinds dit seizoen hoofdtrainer is. Overigens debuteerde Alli met een rode kaart voor zijn nieuwe club. Negen minuten na zijn invalbeurt tegen AC Milan werd hij van het veld gestuurd.

Maar met Cindy Kimberly als vriendin zal Alli dat ongetwijfeld snel zijn vergeten. Zeker nu het warmer wordt in het Italiaanse plaatsje tegen de Zwitserse grens.

Romantische date op Lago di Como

De Nederlandse deelde op Instagram een fotoreeks van een romantische date op het Comomeer, beter bekend als Lago di Como. Het is het op twee na grootste Italiaanse Alpenmeer. Het uitzicht is er fantastisch, wat Kimberly ook laat zien in de post. Zij draagt een jurkje, terwijl haar vriend gekozen heeft voor een groene outfit. 'Lente in como', schrijft ze erbij. Alli reageert met een paars hartje en hartjesogen.

Het koppel viert bijna hun tweejarige samenzijn. In april 2023 onthulden Kimberly en Alli hun relatie aan de wereld. Dat het vrij serieus is, bewijst een matchende tattoo wel. Zij werd in één klap wereldberoemd toen zanger Justin Bieber in 2015 op Instagram een foto plaatste met de oproep om de Nederlandse te vinden.

Moeizame jaren achter de rug

Alli gold als een groot talent en debuteerde al vroeg in het Engelse nationale elftal. Een gouden toekomst gloorde, maar hij belandde deels dankzij ervaringen uit het verleden op het verkeerde pad. Net op tijd nam Alli hulp. Hij ging naar een kliniek voor verslaving, trauma en mentale problemen. Toevallig alles waar de voetballer ook last van had.

"Ik werd elke dag wakker en overwon het gevecht om op de training te verschijnen. Daar deed ik mijn best vrolijk te zijn, maar vanbinnen was ik de strijd juist aan het verliezen", erkende hij in een openhartig interview met oud-voetballer Gary Neville. "Afkicken is heel erg eng, maar ik had niet kunnen bedenken wat het me allemaal heeft gebracht. Er is veel gebeurd in mijn jeugd. De slechte gevoelens die ik had, heb ik losgelaten."

Alli werd in zijn jeugd mishandeld, begon op zijn zevende te roken en een jaar later drugs te dealen. Op zijn twaalfde werd hij uiteindelijk geadopteerd, waardoor hij een beter leven kreeg. Toch zorgden de vreselijke momenten uit zijn kinderjaren er voor dat hij opgenomen moest worden in een kliniek. Inmiddels lacht Alli weer, mede dankzij zijn Nederlandse vriendin.