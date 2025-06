Nederlandse topatleet verkoopt olympisch gouden medaille voor torenhoog bedrag: 'Kan ik heel veel mee'

Eugene Omalla haalde de afgelopen maanden de headlines nadat hij aankondigde dat hij zijn gouden olympische medaille ging veilen. De Nederlandse topatleet met roots in Oeganda onthulde op de FBK Games in Hengelo voor welk bedrag de prijs naar een ander gaat.

De 24-jarige Omalla komt pas ruim een jaar uit voor Nederland. Een paar maanden later, op de Olympische Spelen van Parijs in de zomer van 2024, was hij onderdeel van de gouden estafette. In de gemengde strijd, waarin Femke Bol een waanzinnige inhaalrace liep, werd Nederland olympisch kampioen. Samen met Bol, Lieke Klaver en Isaya Klein Ikkink stond Omalla op het hoogste podium. Een half jaar later gooide hij zijn gouden medaille in de verkoop.

57.000 dollar

Dat zorgde voor gemengde reacties en dat begreep hij zelf volledig. Dat mensen het zagen als ondankbaar, zag hij zelf ook wel. Wat mensen alleen niet wisten, was dat hij het deed om iets terug te doen voor het land van zijn wortels; Oeganda (in Afrika). Nu de storm is gaan liggen en de veiling is geweest, onthult Omalla voor welk bedrag de medaille verkocht is. "Het is naar een bieder uit de Verenigde Staten gegaan. Volgens mij heeft-ie 57.000 dollar (bijna 50.000 euro, red.) opgeleverd."

'Ik kan er heel veel goeds mee doen'

Omalla vindt het 'een mooi resultaat' en dankt God daarvoor. "Ik kan heel veel goeds doen met dit geld. De levensstandaard is zo anders in Oeganda. 100 euro is daar al veel. Wat voor veel mensen hier een dagloon is, moeten ze daar een maand voor werken. Dit is een grote zegen", zei hij tegen de NOS. "De medaille is al weg. Ik heb het al vaak uitgelegd, maar het gaat mij om het resultaat op de Spelen. De herinnering draag ik in mijn hart en wordt niet vertegenwoordigd in een stukje goud."

'Zo belangrijk voor hem'

Bij de NOS snapte analist Gregory Sedoc het gebaar van Omalla helemaal. "Het is zo belangrijk voor hem, een heel goede zaak", zei de voormalig topatleet.