Het openhartige interview van topatlete Zoë Sedney maakt veel los in de atletiekwereld. De 23-jarige Nederlandse krijgt via sociale media volop steunbetuigingen van collega's nadat ze vertelde over een zeer nare ervaring.

Sedney deed in gesprek met Runner's World haar verhaal over een heftige gebeurtenis in aanloop naar het olympische seizoen van 2024. Het was eerder al duidelijk geworden dat een mannelijke atleet zonder toestemming een filmpje had gemaakt van een vrijpartij met een collega en dat die video zich vervolgens verspreidde onder andere atleten.

De atlete liet in het interview weten dat zij het slachtoffer in die zaak was. Sedney deed ook aangifte bij de politie, maar trok die later in toen duidelijk werd dat het lang kon duren voordat die afgehandeld zou zijn. Dat de mannelijke atleet enkele maanden later in dezelfde trainingsgroep zou belanden als Sedney was voor haar onverteerbaar en ze besloot daarop direct Papendal te verlaten.

Steun voor Sedney

Haar openhartige interview lijkt flink wat los te hebben gemaakt bij andere atleten. Sedney krijgt namelijk heel veel steunbetuigingen uit de atletiekwereld via sociale media. Zelf deelde ze daar twee berichten over haar 'meest persoonlijke interview ooit'.

Topatleten als Nadine Visser, Lisanne de Witte, Minke Bisschops N'Ketia Seedo en Marije van Hunestijn sturen allemaal hartjes om hun steun te betuigen. Dat doet ook sprintster Naomi Sedney, de oudere zus van Zoë.

Sedney kan ook op een hartje rekenen van para-atlete Fleur Jong. Zij verbrak afgelopen weekend het wereldrecord op de 100 meter tijdens het NK atletiek. De twee trainen allebei bij het Team Para Atletiek, dat mede door Jong werd opgericht. Sedney kwam daar terecht nadat ze vertrok bij trainingscentrum Papendal. Ook Olivier Hendriks, de vriend van Sedney, traint daar.

Topatlete

Sedney was jarenlang één van de beste Nederlandse atletes op de sprintnummers met horden. Ze maakte op 19-jarige leeftijd haar debuut op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio. Sedney strandde daar in de series. Ze richtte zich in de afgelopen jaren ook steeds meer op de 400 meter.

Zo was ze in 2023 bij het WK onderdeel van het estafetteteam voor de 4 x 400 meter bij de vrouwen. Ze kwam echter niet in actie en zag vanaf de tribunes hoe Femke Bol, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Cathelijn Peeters het goud veroverden. De Spelen van Parijs van vorig jaar miste ze door de nasleep van de verspreide video.