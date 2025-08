De Nederlandse para-atlete Fleur Jong heeft haar eigen wereldrecord opnieuw verbeterd. Ze zorgde op de NK atletiek voor spektakel door een geweldige tijd op de 100 meter sprint te lopen. "Dit was een enorme verrassing", vertelt ze aan Sportnieuws.nl.

De regeren paralympisch kampioene zette nog geen maand geleden een tijd van 12,19 seconden neer, een wereldrecord. Zondag was ze in het FBK Stadion in Hengelo nóg sneller. Ze rende een tijd van 12,02 seconden. Een enorme stunt.

"Ik weet dat het het hele jaar al hartstikke goed gaat en dat ik veel dingen heb verbeterd", legt de 29-jarige atlete uit aan Sportnieuws- verslaggeefster Leah Smith. "Dit was mijn laatste 100 meter voordat ik naar het WK ga."

Wereldrecord

Ze snoept liefst 17 tienden van een seconde af van haar vorige wereldrecord. Een gigantische stap op een korte sprintafstand als de 100 meter. "Ja, enorm. Wat een ongelofelijke hap eraf. Echt niet normaal", vertelt ze vol verbazing.

Jong sprak op de NK atletiek met Sportnieuws.nl:

Kriebels in haar buik

Jong bleek zelfs zenuwachtig te zijn voor de race in Hengelo, iets wat ze normaliter alleen voor de écht grote races is. Want dat Jong nationaal kampioen zou worden in de T64-klasse, was onvermijdelijk. "Nu wandelde ik naar de start, ineens kwamen al die kriebels in m'n buik. Toen dacht ik: 'Wat is dit en waarom?'. Dit kon maar een ding betekenen: ik kan vandaag heel hard lopen, want anders zou ik al die kriebels nu niet voelen."

Van 26 september tot en met 5 oktober wordt de WK atletiek gehouden in New Delhi, India. Daar zal Jong opnieuw willen schitteren. "Zes weken lang alleen maar voorbereiden en dan staan we er weer op het WK." Of ze daar onder de 12 seconden kan lopen? "Dat is wel een hele, hele grote droom. En die komt wel dichterbij nu."