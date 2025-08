Een heftig verhaal uit de Nederlandse atletiekwereld. Topatlete Zoë Sedney (23) heeft aangifte gedaan tegen een olympisch atleet vanwege het ongewenst filmen van seks. Ze trok die aangifte later overigens ook weer in.

Dat blijkt uit een interview van Sedney met Runner's World. Dat de atlete naar de politie stapte, was nog niet bekend. Het was wel al langer duidelijk dat het onrustig was bij de Nederlandse topatleten. Dagblad Trouw meldde vorig jaar in aanloop naar de Spelen dat een mannelijke atleet een vrijpartij met een vrouwelijke collega zonder haar medeweten had gefilmd en dat de video vervolgens verspreid werd. Hij ontkende dat hij het filmpje zelf had gedeeld, maar ontkende niet dat hij het gefilmd had.

Nu is het dus duidelijk geworden dat Sedney het slachtoffer in de zaak was. Ze werd voorafgaand aan het seizoen van 2024 plotseling uitgenodigd voor een gesprek met de bond. Zelf had ze geen idee waarom, maar daar kwam ze snel achter. "In dat gesprek kreeg ik te horen dat er een anonieme melding was gedaan door een atleet uit de groep", vertelt de atlete aan het blad.

'Je weet niet wat je overkomt'

"Er zouden opnames van mij zijn gemaakt in een privésituatie, waarbij ik intiem was met één van mijn trainingsmaatjes en deze beelden waren verspreid. Je weet niet wat je overkomt. Je bent dan zo kwetsbaar. Verschrikkelijk. " Het verspreiden van dat soort beelden is overigens strafbaar.

Sedney deed aangifte tegen de atleet, maar trok die later in toen ze hoorde dat de zaak mogelijk wel twee jaar kon duren. Ze had geen zin om daar zo lang nog mee bezig te zijn. Desondanks kan het Openbaar Ministerie alsnog ervoor kiezen om over te gaan tot vervolging, maar de kans is wel kleiner dat het gebeurt als het slachtoffer in de zaak dat niet wil.

'Ik was woedend'

De mannelijke atleet werd in eerste instantie weggestuurd van Papendal, maar mocht enkele maanden later toch gewoon weer terugkeren. Volgens Sedney is er daarvoor geen open gesprek geweest en wekte hij ook niet de indruk dat hij ervan geleerd had. Ze wilde dan ook niet meer samen met hem trainen.

Ze hoorde later dat hij weer terug zou keren en besloot daarop een gesprek aan te gaan met de technisch directeur van de bond. Die gaf volgens Sedney eerst maandenlang aan van niets te weten, maar moest uiteindelijk toegeven dat ze weer in dezelfde trainingsgroep zouden komen. "Ik was woedend. Een gevoel van totale onmacht. De ontstane situatie was mij aangedaan, niet andersom. Na alles wat er was gebeurd, moest ik er op deze manier achter komen dat we weer samen zouden gaan trainen. Niemand van de bond die mij informeerde. Dat is echt niet oké."

Ze besloot haar spullen te pakken en zei daarmee ook gedag tegen deelname aan de Olympische Spelen in Parijs. De zaak had grote gevolgen: "Ik kwam in een depressie terecht. Ik slikte antidepressiva omdat het gewoon echt niet goed ging."

Op de weg terug

Het gaat inmiddels overigens wel weer een stuk beter met Sedney. Waar ze eerst een tijdje volledig stopte met atletiek, traint ze inmiddels bij het Team Para Atletiek. Die ploeg werd door atletes Fleur Jong en Marlene van Gansewinkel samen met coach Guido Bonsen opgericht. Daar traint overigens ook haar vriend Olivier Hendriks, die in 2021 zilver en in 2024 brons won op de 400 meter bij de Paralympische Spelen.

Dat zorgt ervoor dat de atlete, die in 2021 meedeed aan de Olympische Spelen, zich eindelijk weer goed voelt. "Ik kan zeggen dat ik nog nooit zo gelukkig ben geweest in mijn leven. Dit jaar rond ik mijn bachelor bewegingswetenschappen af, ik heb de juiste mensen om me heen, ik ga met plezier trainen en het leven lacht mij toe."

De Atletiekunie, Meuwly en Vincent Kortbeek, destijds technisch directeur van de Atletiekunie, wilden niet reageren op het verhaal. De mannelijke atleet ook niet.