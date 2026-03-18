Een Nederlandse topsporter is aangehouden op verdenking van kindermisbruik in een grote zaak die het Openbaar Ministerie (OM) aan het onderzoeken is. Om wie het gaat, is officieel nog niet bekend, maar de topsporter zou in het seizoen 2023/2024 in ieder geval in Groningen actief zijn geweest.

Het OM noemt het 'een megazaak' tegenover De Telegraaf en spreekt van honderden slachtoffers van de dader. "Het onderzoek zit in de beginfase. In totaal zijn er nu zo’n 500 individuele – potentieel strafbare - online gesprekken met minderjarigen aangetroffen gedurende een periode van 1 januari 2023 tot en met de aanhouding. Verdachte lijkt naast zijn carrière als professioneel sporter zich fulltime bezig te hebben gehouden met digitaal converseren met en mogelijk seksueel corrumperen van een groot aantal minderjarige jongens in de leeftijd van 8 tot 17 jaar”, zegt de Officier van Justitie.

Eerste selectie levert al 150 minderjarigen op

Er zijn volgens het OM zoveel seksueel getinte gesprekken met zo veel slachtoffers, dat er keuzes gemaakt moeten worden wat eerst te behandelen. Nu wordt er eerst geselecteerd op berichten waarin 'afbeeldingen zijn gedeeld vanuit de minderjarigen, afbeeldingen die kinderpornografisch van aard zijn'. Alleen die selectie levert volgens de aanklager al 150 losstaande slachtoffers op.

'Grote hoeveelheid' kinderporno

Niet alleen maakte de verdachte zich schuldig aan het benaderen en seksueel getinte berichten sturen aan minderjarigen, hij heeft volgens het OM ook nog eens 'een grote hoeveelheid' kinderporno in zijn bezit, 'die hij liet mken tussen 2019 en 2024 in Hoogkerk en Zwolle'. Hij zou ook een negenjarige jongen uit Kollum hebben benaderd met seksueel getinte boodschappen. De zaak ontstond nadat ouders van één van de slachtoffers een melding maakten.

Verdachte blijft in de gevangenis

Volgens de NOS was de verdachte niet aanwezig bij de zitting. Hij blijft in de gevangenis in afwachting van het verdere politieonderzoek en wordt binnenkort psychiatrisch onderzocht. Volgens zijn advocaat wil de verdachte overal aan meewerken. De volgende inleidende zitting is op 21 mei. Welke sport de verdachte beoefende en wie het is, is vooralsnog niet bekendgemaakt.