Jutta Leerdam keek haar ogen uit toen ze de speciale foto's van haar schoonzus te zien kreeg. Nina Agdal, getrouwd met de broer van Jake Paul, verschijnt in badkleding in een beroemd magazine en dat kan de Nederlandse topschaatsster wel waarderen.

Leerdam is verloofd met Jake Paul en daarmee onderdeel geworden van een opmerkelijke familie. Haat zwager Logan is getrouwd met het wereldberoemde foto model Nina Agdal. De Deense brak veertien jaar geleden internationaal door dankzij de foto die verschenen in de populaire badpakkeneditie van Sports Illustrated.

Agdal, die anderhalf jaar geleden beviel van haar eerste kindje, staat deze maand opnieuw in de Switsuit-edition en daar is ze maar wat blij mee. "Dank je wel voor de veilige plek die jullie voor vrouwen hebben gecreëerd. De support en het zelfvertrouwen dat jullie vrouwen geven, is iets waar we allemaal enorm dankbaar voor zijn."

Pam Stepnick

Leerdam reageert op de foto's met drie smileys met hartjesogen. Ook haar schoonmoeder is erg trots op de beelden van Agdal. Pam Stepnick plaatst een veelzeggende reactie onder de post. "Dat is de knappe moeder van mijn kleindochter", reageert ze enthousiast. Ook Logan geniet volop. "Mijn god", laat de populaire influencer weten.

Agdal doet nog altijd veel aan sport, zo is ook te zien via haar Instagram. Onlangs plaatste ze een video van een training American Football die ze in de avond deed. 'Mama's wilde avonden uit zien er tegenwoordig toch iets anders uit', plaatste ze bij de video van haar training.

Toekomst Jutta Leerdam

Leerdam zelf geniet van haar vakantie na het olympische seizoen waarin haar droom uitkwam. In Milaan pakte ze op de 1000 meter de gouden medaille door na een zinderende ontknoping concurrente Femke Kok voor te blijven. De grote vraag is of we de Westlandse ook komend seizoen op het ijs gaan zien. Dat laat ze voorlopig nog in het midden. En dat terwijl alle andere topschaatsers inmiddels volop in de voorbereiding zitten.

